“Dobr’Gre”: con i Maraaya adesso si balla in sloveno

Ritroviamo con piacere i Maaraya ovvero Alex”Raay” Vovk e sua moglia Marietka Jurkovnik. Il duo sloveno, ormai popolarissimo in tutta Europa grazie alla loro partecipazione all’Eurovision Song Contest 2015 con “Here for you” e prodotto in Italia da Gabry Ponte ha deciso da un paio di anni di dedicarsi alle produzioni nella loro lingua madre e proprio in questi giorni è schizzato in testa alla chart “Dobr’Gre”, un singolo a tutta energia, che scalda decisamente la primavera.

Un successo ormai consolidato in patria, non solo con le loro canzoni ma anche come autori e produttori per alcuni dei nomi emergenti migliori della scena slovena, su tutti quella Nika Zorjan che di recente ha lo ha preceduti nelle zone altissime della classifica. Di certo c’è che negli ultimi anni hanno inanellato una serie di successi: da “Diamond duck”, pure questo primo in classifica sino appunto alle ultime produzioni in sloveno, “Obujem nove čevlje” dove duettano con Luciano Plazibat e “Drevo“.

