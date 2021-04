“Done with it”, il singolo d’esordio della norvegese Morgi

A 15 anni è salita agli onori delle cronache partecipato a Norske Talenter, la versione norvegese di Got Talent, arrivando sino alla semifinale. Tre anni dopo è già uno dei nomi più interessanti della scena pop scandinava. All’anagrafe si chiama Morgan Brit Knaplund, ma adesso si fa chiamare semplicemente Morgi.

“Done with it” è il siingolo d’esordio di questa ragazza con radici africane, un brano fresco e radiofonico, dalle armonie pop internazionali che la vede anche come autrice del testo della musica insieme a Margrete Hjelle. In realtà però il suo percorso nella musica comincia già diverso tempo prima visto che ha partecipato a diversi concorsi nazionali, mettendosi in evidenza con la propria personalità vocale. Di lei si è accolta una grande etichetta che l’ha lanciata sulla scena discografica e radiofonica.

