Musicultura 2021, ecco i 16 finalisti: c’è anche Elasi. Venerdì il concerto su Radio 1

Ufficiali i 16 finalisti di Musicultura 2021, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore che da oltre 30 anni è un prestigioso punto di riferimento per l’evolversi della musica popolare e d’autore italiana e che come ogni anno culminerà dal 14 al 19 giugno nelle finali all’Arena Sferisterio di Macerata.

Il direttore artistico Ezio Nannipieri li ha annunciati, a nome del comitato di garanzia in diretta in una videointervista a Rockol. Non ce l’ha fatta Raffaella De Stefano dei Madreblu, passa il turno Elasi, di cui avevamo parlato su queste colonne, così come Francesca Romana Perrotta, già altre volte selezionata e vista anche a Sanremo Giovani. I 63 selezionati si erano esibiti live dal teatro Lauro Rossi di Macerata.

I 16 finalisti

Brugnano (Napoli) – Canzoni da mangiare insieme; Elvira Caobelli (Verona) – Grazie a Dio ne sono fuori; Caravaggio (Latina) – Le cose che abbiamo amato davvero; Ciao sono Vale (Bergamo) – Tutto ciò che vuoi; Elasi (Alessandria) – Valanghe; Henna (Sondrio/Milano) – Au revoir; Lorenzo Lepore (Roma) Futuro; Luk (Napoli) – Lune storte; Miglio (Brescia/Bologna) – Pornomania; Mille (Velletri, RM) – La radio; Sara Rados (Firenze) – Carapace; Francesca Romana Perrotta (Lecce/Forlì) – Dentro a un bar; Sesto (Trieste) – Sbalzi; Sudestrada (Forlì/Cesena) – Bazar; The Jab (Ivrea, TO) – Giovani favolosi; The Pax Side Of The Moon (Brianza) – Lombardia (dicon tutti che sei mia).

Tutti autori dei loro brani, gli artisti finalisti di Musicultura 2021 si esibiranno dal vivo in un concerto in anteprima nazionale in diretta su Rai Radio 1, la Radio ufficiale di Musicultura, e sui canali social del Festival il prossimo 23 aprile, al Teatro Persiani di Recanati. Sarà uno special di Music Club, il noto programma radiofonico ideato e condotto da John Vignola, ad ospitare dalle 21,05 alle 23,30 la diretta di Rai Radio1, alla quale parteciperanno Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

Saranno 8 i vincitori, che si contenderanno la vittoria finale ed il premio di 20.000 euro di Banca Macerata.

Il comitato di garanzia

A scegliere sono stati i componenti del comitato di garanzia composto da Claudio Baglioni, Brunori Sas, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Luca Carboni, Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli,Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Frankie hi-nrg mc, Giorgia, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Antonio Rezza, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Riccardo Zanotti.

