“ASAP”, il ritorno fresco e radiofonico di Milow

Ritroviamo uno dei personaggi che più ci hanno fatto cantare a squarciagola negli ultimi anni, vale a dire Jonathan Ivo Gilles Vandenbroeck, in arte Milow. Il cantautore belga è tornato con “ASAP“, un singolo che per ora esce senza un album a corredo ma che ce lo conferma sulle sonorità che conoscevamo, ovvero su brani decisamente freschi, orecchiabili e radiofonici.

Lanciato nel 2009 dalla cover di “Ayo technology” di 50 Cents, che fece il giro del mondo vincendo 7 dischi di platino e superando le 600.000 copie, ha poi avuto alterne fortune a livello internazionale, pur sempre in presenza di brani di ottima fattura, lo ritroviamo dopo un altro singolo risalente a due anni fa, vale a dire “Nobody needs you like I do” che faceva parte dell’altro lavoro “Lean into me”.

Dopo una prima parte di carriera di ottimi riscontri, adesso è in cerca di rilancio, ma questo brano è già partito piuttosto bene, raggiungendo anche la vetta radiofonica in patria.

