Eurovision Song Contest 2021, l’australiana Montaigne si esibirà da remoto

Mentre si avvicina la decisione che si spera possa ufficializzare la presenza del pubblico in sala alla Ahoy Arena (ma se ne saprà di più il 28 aprile, in base all’andamento dei casi Covid), per l’Eurovision Song Contest arriva una prima notizia relativamente ai partecipanti: Montaigne, la rappresentante australiana in gara con “Tecnhnicolour” si esibirà con il live-on-tape, ovvero l’esibizione pre-registrata nei giorni scorsi in patria e non viaggerà verso Rotterdam.

In Australia permangono infatti restrizioni per il movimento che non le permetteranno di volare verso l’Europa.

Intanto per gli appassionati è già disponibile nella versione download e streaming la compilation ufficiale della rassegna, che fra l’altro comprende la versione eurovisiva di “Zitti e buoni”, il brano dei Måneskin, dunque esattamente nella versione ridotta e ‘depurata’ che sentiremo e vedremo sul palco di Rotterdam nella finale del 22 maggio. Venerdì è uscito anche il doppio Cd con le stesse canzoni.

PRIMA SEMIFINALE (Martedì 18 maggio, ore 21 – Diretta Rai4 e San Marino RTV– Votano anche Italia, Germania e Paesi Bassi)

LITUANIA – The Roop – Discoteque SLOVENIA – Ana Soklic – Amen RUSSIA – Manizha – Russian Woman SVEZIA – Tusse – Voices AUSTRALIA – Montaigne – Technicolour MACEDONIA DEL NORD – Vasil – Here I stand IRLANDA – Lesley Roy – Maps CIPRO – Elena Tsagrinou – El Diablo NORVEGIA – TIX – Fallen Angel CROAZIA – Albina – Tick-Tock BELGIO – Hooverphonic – The wrong place ISRAELE – Eden Alene – Set me free ROMANIA – Roxen – Amnesia AZERBAIGIAN – Efendi – Mata Hari UCRAINA – Go_A – Shum MALTA – Destiny – Je me casse

SECONDA SEMIFINALE (Giovedì 20 maggio, ore 21 – Diretta Rai4, RSI La 2, San Marino RTV – Votano anche Francia, Regno Unito e Spagna)

SAN MARINO – Senhit – Adrenalina ESTONIA – Uku Suviste – The lucky one REPUBBLICA CECA – Benny Cristo – Omaga GRECIA – Stefania – Last Dance AUSTRIA – Vincent Bueno – Amen POLONIA – Rafal – The ride MOLDAVIA – Natalia Gordienko – Sugar ISLANDA – Daði og Gagnamagnið – 10 years SERBIA – Hurricane – Loco loco GEORGIA – Tornike Kipiani – You ALBANIA – Anxhela Peristeri – Karma PORTOGALLO – The Black Mamba – Love is on my side BULGARIA – Victoria – Growing up is getting old FINLANDIA – Blind Channel – Dark side LETTONIA – Samanta Tina – The moon is rising SVIZZERA – Gjon’s Tears – Tout l’univers DANIMARCA – Fyr & Flamme – Øve os på hinanden

PAESI FINALISTI DI DIRITTO (Sabato 22 Maggio, ore 21 – Diretta Rai4, RSI La 2, San Marino RTV)

(23) PAESI BASSI- Jeangu Macrooy – Birth of a new age

FRANCIA – Barbara Pravi – Voilà

GERMANIA – Jendrik – I don’t feel hate

ITALIA – Maneskin – Zitti e buoni

REGNO UNITO – James Newman – Embers

SPAGNA – Blas Cantò- Voy a quedarme

