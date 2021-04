“Blödsinn im Kopf”, il nuovo singolo di Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng è spesso ospite su queste colonne, perchè ci piace. Ci piace la sua musica, del sano schlager, ci piace il suo modo di presentarla e perchè no, ci piace anche lei. La cantautrice austriaca, esplosa nel 2017 attraverso la partecipazione ad una serie di programmi televisivi oggi è un nome consolidato della scena musicale germanofona e questo singolo ““Blödsinn im Kopf” la conferma.

Con in più un video che punta sul fattore tenerezza e viaggia su un doppio binario: la mamma che guarda la bambina che riceve in dono una fisarmonica potrebbe essere infatti sia un flashback che la riguarda, ma anche uno sguardo al futuro. Negli ultimi due anni sono usciti altrettanti album, l’ultimo “LederHosenRock” l’ha confermata in vetta alla classifica nazionale e conteneva fra l’altro anche “Wilkommen Osterreich”, in cui canta il rock annaffiato nello schlager accompagnato dalla band dei Russkaja.

