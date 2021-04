Charts: prosegue la scalata di Lil Nas X con “Montero (Call me by your name)”

Prosegue il dominio di Lil Nas X con il suo singolo “Montero (Call me by your name)”. Young Stoner Life, Young Thug & Gunna emergono fra gli album

ALBANIA: Mafia- Don Xhoni

Album: Celu – Elvana Gjata

AUSTRIA: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Ciao- Giovanni Zarrella

BELGIO- Singoli: 1 op en miljoen – Metejoor ft Babet (Fiandre)/ Save your tears – The Weekend (Vallonia)/Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Germanofono)

Album: Liefde voor muziek – Interpreti Vari (Fiandre) / The battle at Garden’s gate- Greta Van Fleet (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Salty – Ruth Koleva (nazionali)/Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)

Album:Slime Language 2-Young Stoner Life, Young Thug & Gunna

CIPRO – Singoli:Save your tears- The Weeknd

Album:Duets – Melisses

CROAZIA- Singoli: Bolji ljudi- Franka (nazionali)/My head & my heart – Ava Max (internazionali)

Album:Izbirljivo I Slučajno- Matija Cvek (nazionali)/ Untitled – Led Zeppelin (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Peaches -Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Album: Justice – Justin Bieber

ESTONIA – Singoli:Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S

Album: Vd – Villemdrillem

FINLANDIA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Julius II – Sch

GERMANIA –Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Let the bed times roll- Offspring

GRAN BRETAGNA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album: Californian soul- London Grammar

GRECIA- Singoli: Baby -MadClip (nazionali)/ Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)

Album:Folkore – Taylor Swift

IRLANDA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:11 Past the hour -Imelda May

ISLANDA- Singoli: Ef ástin er hrein (feat. GDRN)- Jon Jonsson

Album: :Kveðja, Bríet- Briet

ISRAELE: Singoli: Lamh zah ngmeer- Dudu Aharon £ Eden Meiri (nazionali) / Call you home – Kelvin Jones (internazionali)

Album: Ihies mushr- Eyal Golan

ITALIA-Singoli:Musica leggerissima – Colapesce e Dimartino

Album: Lauro- Achille Lauro

LETTONIA- Singoli:Save your tears – The Weeknd

Album:Svistki i bumažki- Skriptonit

LITUANIA- Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Motyvacijos Tikslai -OG Version

LUSSEMBURGO-Singoli:Friday – Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman

Album: Slime Language 2-Young Stoner Life, Young Thug & Gunna

MALTA –Singoli:Rasputin – Majestic ft Boney M (internazionali)/Naħseb Fik- Aidan (nazionali)

Album: Dancing with the devil…The art of starting over- Demi Lovato

NORVEGIA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Justice – Justin Bieber

PAESI BASSI- Singoli: Peaches -Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Album: Justice – Justin Bieber

POLONIA- Singoli:Wasted love – Ofenbach ft Lagique

Album: Fight Club – Probl3m

PORTOGALLO- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Chemtrails Over The Country Club-Lana Del Rey

REPUBBLICA CECA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album: Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Flashbacks – Inna (nazionali)/Astronaut in the Ocean- Masked Wolf (internazionali)

Album: Slime Language 2-Young Stoner Life, Young Thug & Gunna

RUSSIA- Singoli:Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S

Album: Svistki i bumažki- Skriptonit

SAN MARINO: Radio: Fireworks – Purple Disco Machine ft Moss Keta

SERBIA- Singoli: Candy- MC Stojan & Teodora (nazionali)/Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album: Justice – Justin Bieber

SLOVENIA- Singoli: Dobr’gre – Maaraya (nazionali)/Save your tears- The Weekend (internazionali)

Album:Slime Language 2-Young Stoner Life, Young Thug & Gunna

SPAGNA- Singoli: Fiel- Los Legendarios, Wisin, Jhay Cortez

Album:El madrileño- C.Tangana

SVEZIA- Singoli: Gomora – Hov1 ft Einar

Album: En Gand i Tiden (Del.2) – Benjamin Ingrosso

SVIZZERA: Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Sing my song – The Swiss Exchange Concert – Volume 2- Interpreti Vari

UCRAINA: Navorozhy – Julia Dumanska

Album: Voshod 1- L’One

UNGHERIA: Singoli: Fel a szívekkel- Akos

Album:Őszelő- Dalriada

Mi piace: Mi piace Caricamento...