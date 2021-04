“Starstruck”, Years & Years diventa il progetto solista di Olly Alexander

Ritroviamo un duo che su queste colonne è stato spesso ospite ovvero Years & Years. “Starstruck” è il nuovo singolo, a tutta dance, che è stato presentato in queste settimane e ne conferma le ottime potenzialità, quelle stesse che li hanno fatti conoscere a suo tempo, precisamente nel 2015 quando vinsero il BBC Sound of e spiccarono il volo verso le classifiche di tutto il mondo. Anche questo singolo è partito piuttosto bene raggiungendo la vetta in patria, in Irlanda e nella classifica dance Usa.

Dovremmo in realtà parlare adesso al singolare, visto che attualmente sotto il nome celebre è rimasto ad esibirsi il solo Olly Alexander Thornton accompagnato nei live da uno dei due componenti, che però di fatto resta di lato rispetto al progetto. Il singolo, che accompagna il terzo album attualmente in lavorazione, è dunque di fatto il primo da solista dell’artista, che recentemente si era presentato con una cover di “It’s a sin” dei Pet Shop Boys.

