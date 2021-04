Fabio Curto da Musicultura al New Wave Contest

Occasione internazionale per Fabio Curto. Il cantautore calabrese di stanza a Bologna sarà infatti l’unico rappresentante italiano al New Wave Contest, il concorso musicale internazionale che dal 2014 si svolge a Soci in Russia, dopo essere nato a Jurmala in Lettonia. Il cambio di sede fu motivato dalle tensioni politiche fra Lettonia e Russia sulla questione dell’annessione della Crimea da parte di quest’ultima. L’evento è previsto dal 19 al 25 agosto prossimi.

Curto, vincitore di The Voice nel 2015, lo scorso agosto si era rilanciato con la vittoria a Musicultura 2020 e adesso ha l’occasione di farsi conoscere in una zona, come quella della ex Unione Sovietica, dove si stanno aprendo tantissime possibilità. L’evento poi è fra i più prestigiosi del panorama musicale europeo, che nel corso degli anni ha incoronato anche diversi italiani: Walter Ricci nel 2016 e messo in fila diversi secondi posti: Antonello Carozza (già coinvolto in produzioni eurovisive), Costanzo Del Pinto, Gianni Fiorellino e un terzo posto (Alessandro Ristori).

Fra i vincitori anche futuri vincitori dell’Eurovision come Jamala e diversi ex partecipanti (Natalia Gordienko, Cosmos, Intars Buzulis, Doredos) ed ex partecipanti allo Junior Eurovision (Dino Jelusic, Danyela Tuleshova)

Saranno presenti come ospiti diversi artisti con trascorsi eurovisivi: Natalia Gordienko, Philipp Kirkorov, Sergey Lazarev, Polina Gagarina, LOBODA, Ani Lorak, Dima Bilan e Alexey Vorobyov, ma anche artisti russi che gli italiani hanno conosciuto a ‘Ciao 2020’ come Niletto, Klava Koka, Zivert, oltre alle 2Masha, viste alla finale eurovisiva russa.

Di seguito, l’elenco dei partecipanti 2021:

Saro Gevorgyan (Armenia)

Alfie Arcuri (Australia)

Samra Rəhimli (Azerbaigian)

CHEICHAI (Bielorussia)

Denitsa Karaslavova (Bulgaria)

Natia Rigvavaа (Georgia)

Jorge Gonzalez (Spagna)

Fabio Curto (Italia)

Mezzo (Kazakistan)

Laura & Mark (Paesi Bassi)

Edita Links (Serbia)

Sevil (Russia)

RINKEVICH (Russia)

Maskim Subachev (Russia)

Mi piace: Mi piace Caricamento...