Concerto del Primo Maggio, ecco la line-up completa

Annunciata la line-up del tradizionale Concerto del Primo Maggio 2021, che anche quest’anno avrà luogo all’Auditorium Parco della Musica.

Lo slogan scelto dai sindacati CGIL, CISL e UIL per questa edizione è L’Italia si cura con il lavoro. Durante il Concertone non ci sarà solo musica, ma come di consueto sarà dato spazio alle riflessioni dei sindacati, dei lavoratori e dei pensionati.

Noel Gallagher

Gianna Nannini e Claudio Capéo

Fedez

Piero Pelù

Ermal Meta

Gaia

Max Gazzè con la Magical Mystery Band

LP (in collegamento)

Madame

Francesca Michielin

Michele Bravi

Ghemon

La Rappresentante di Lista

Extraliscio

Fabrizio Moro con gli attori Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara

Edoardo Bennato

Coma_Cose

Enrico Ruggeri

Francesco Renga

Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote

Bugo

Fasma

The Zen Circus

Chadia Rodriguez feat. Federica Carta

Colapesce Dimartino

Motta

Orchestra Multietnica Di Arezzo con Margherita Vicario

Folcast

Balthazar

Ginevra

Gio Evan

Il Tre

L’Orchestraccia

Mara Sattei

Modena City Ramblers

Nayt

Noemi

Tre Allegri Ragazzi Morti

Vasco Brondi

WrongOnYou

Gaudiano

1MNEXT2021, Cargo, Neno, Marte Marasco, il cui vincitore sarà proclamato sul palco, quello del giovane Y-Not, vincitore del contest promosso da Anas, per la campagna sulla sicurezza stradale “Guida e Basta”, e dulcis in fundo arriverà un nome italiano ancora top secret nel cast che, a detta degli organizzatori, “non c’è mai stato al Primo Maggio”. Ai nomi sopra elencati vanno aggiunti quelli dei tre finalisti del contest il cui vincitore sarà proclamato sul palco, quello del giovane Y-Not, vincitore del contest promosso da Anas, per la campagna sulla sicurezza stradale “Guida e Basta”, e dulcis in fundo arriverà un nome italiano ancora top secret nel cast che, a detta degli organizzatori, “non c’è mai stato al Primo Maggio”.

Non sono ancora noti i nomi dei conduttori, anche se in maniera ufficiosa Ambra Angiolini ha confermato la sua presenza. L’anno scorso, in un’edizione surreale del Concertone a causa della pandemia da Covid-19, la conduzione è stata affidata alla stessa Ambra Angiolini, per il terzo anno di fila, con l’intervento di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, suo compagno di viaggio nelle edizioni 2018 e 2019.

Il Concerto del Primo Maggio andrà in onda su Rai 3 dalle 16 alle 19 e dalle 20 a mezzanotte, su Rai Radio2 con diretta anche in visual grazie a RaiPlay a partire dalle 16.35 con la conduzione di Silvia Boschero e Diletta Parlangeli, che dalle 20 cederanno il microfono a Ema Stokholma e Gino Castaldo e in simulcast su Rai Radio2 Indie (disponibile via DAB+). La diretta sarà disponibile anche su RaiPlay sia live che on demand.

