“Cidade”, le giovanissime Barbara Tinoco e Barbara Bandeira e la loro melodia avvolgente

Tinoco è la rossa, Bandeira la bionda: meeting of Barbaras in Portogallo, per un brano dalle sonorità tipicamente lusitane, fresche ed avvolgenti. “Cidade” è il duetto che accompagna l’EP interamente di duetti di Barbara Tinoco, ventiduenne cantautrice lanciata da La Voz, versione portoghese del popolare talent show, che l’anno scorso ha preso parte anche al Festival da Cançāo, il concorso di selezione lusitano per l’Eurovision chiudendo al secondo posto col brano “Passe-partout“.

Un EP, quello della giovane artista presentato proprio ieri al Casino di Estoril e che vede la partecipazione di nomi come e António Zambujo, Carolina Deslandes, Carlão, Diana Martinez e Tyoz. Si tratta del primo EP per lei dopo alcuni singoli di buon successo.

Ancora più giovane Barbara Bandeira, classe 2001, figlia d’arte, ha però una carrierà già di peso con la partecipazione a due talent show da bambina, Uma Canção para Ti e La Voz Kids e poi EP al primo posto, ovvero “Cartas“, che le è valso anche la vittoria come miglior esordiente ai premi musicali portoghesi e una nomination agli MTV Europe Music Awards come Best Portuguese Act. La sua “No os dois” è stata la sigla di una popolare telenovela portoghese.

