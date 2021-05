“Can’t break a broken heart”, il sound fresco di Olivia Trappeniers

Olivia Trappeniers è un nome relativamente nuovo della musica belga. Nota precedentemente come OT, è stata lanciata cinque anni fa dalla versione fiamminga di The Voice e da lì ha spiccato il volo verso una buona carriera solista. “Can’t break a broken heart” la propone col solo nome di battesimo ma anche di nuovo ai vertici dell’airplay. Tutto questo senza aver ancora inciso un lavoro completo ma soltanto una manciata di singoli.

Le classifiche belghe l’avevano già ospitata grazie ad alcune partecipazioni in successi dance estivi. Su tutti “Summer life”, del dj belga Regi, in cui canta insieme con l’olandese Jake Reese, che ha raggiunto disco di platino. Una collaborazione che si è ripetuta anche con un brano in fiammingo, ovvero “Kom wat dichterbij“, anche questo disco di platino ma anche primo in classifica, cover di un brano di Gene Thomas e presentato nel fortunato programma Liefde Voor Muziek, dal quale ogni anno esce un’altrettanto fortunata compilation.

Mi piace: Mi piace Caricamento...