Charts: Lil Nas X tiene, ma avanzano Riton & Nightcrawlers

Mantiene la vetta “Montero (Call me by your name)”, il nuovo singolo di Lil Nas x ma incalzano Riton & Nightcrawlers Feat. Mufasa & Hypeman e ATB, Topic &A7S

ALBANIA: Kunadhe – Elva Gjata

Album: Celu – Elvana Gjata

AUSTRIA: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:Let The Bad Times Roll-Offspring

BELGIO- Singoli: 1 op en miljoen – Metejoor ft Babet (Fiandre)/ Save your tears – The Weekend (Vallonia)/Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Germanofono)

Album: Liefde voor muziek – Interpreti Vari (Fiandre) / Julius II – Sch (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Salty – Ruth Koleva (nazionali)/Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)

Album: Factor – MBT

CIPRO – Singoli:Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S

Album:Khaled Khaled – DJ Khaled

CROAZIA- Singoli: Nikada ovako- Silente (nazionali)/Friday – Riton & Nightcrawlers Feat. Mufasa & Hypeman (internazionali)

Album: Jugoton Funk Vol.1- Interpreti Vari (nazionali)/ :Chemtrails Over The Country Club-Lana Del Rey (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Peaches -Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Album: Justice – Justin Bieber

ESTONIA – Singoli:Doomino-Liis Lemsalu & Stefan

Album: Sexy Drill- OG Buda

FINLANDIA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Légende -47ter

GERMANIA –Singoli: Cover Me In Sunshine- Pink & Willow sage hearts

Album:Puro amor- Broilers

GRAN BRETAGNA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album: Surrounded by time – Tom Jones

GRECIA- Singoli: Dokimase Ton – Saske, Rack, Beyond (nazionali)/ Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)

Album:Folkore – Taylor Swift

IRLANDA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album: Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Ef ástin er hrein (feat. GDRN)- Jon Jonsson

Album: :Kveðja, Bríet- Briet

ISRAELE: Singoli: Bis mshugeym- Ran Danke (nazionali) / Leave the door open – Bruno Mars, Anderson Paac, Silk Sonic (internazionali)

Album: Katssb mzrkhibis mshugeym- Eyal Golan

ITALIA-Singoli:Musica leggerissima – Colapesce e Dimartino

Album: Multisala- Franco 126

LETTONIA- Singoli:Save your tears – The Weeknd

Album:Freerio – OG Buda

LITUANIA- Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Motyvacijos Tikslai -OG Version

LUSSEMBURGO-Singoli:Friday – Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman

Album: QALF infinity – Damso

MALTA –Singoli:Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S (internazionali)/Naħseb Fik- Aidan (nazionali)

Album: Khaled Khaled – DJ Khaled

NORVEGIA- Singoli: Den fineste Chevy’n – Halva Priset & Maria Mena

Album:Justice – Justin Bieber

PAESI BASSI- Singoli: Blijven slapen-Snelle & Maan

Album: Justice – Justin Bieber

POLONIA- Singoli:Friday [Dopamine Re-Edit]- Riton & Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman

Album: Pulapka na motyle-Sobel

PORTOGALLO- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Chemtrails Over The Country Club-Lana Del Rey

REPUBBLICA CECA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album: Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Flashbacks – Inna (nazionali)/Astronaut in the Ocean- Masked Wolf (internazionali)

Album: Sanchi-Dem

RUSSIA- Singoli:Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S

Album: Stblid Ili slava – Saluki & 104

SAN MARINO: Radio: La genesi del tuo colore- Irama

SERBIA- Singoli: Candy- MC Stojan & Teodora (nazionali)/Save your tears- The Weekend (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album: Justice – Justin Bieber

SLOVENIA- Singoli: Najvec – Klara Jazbec (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry & MNEK (internazionali)

Album:Khaled Khaled – DJ Khaled

SPAGNA- Singoli: Fiel- Los Legendarios, Wisin, Jhay Cortez

Album:V.E.H.N. (Viaje Epico hacia la nada) – Love of Lesbian

SVEZIA- Singoli: Gomora – Hov1 ft Einar

Album: En Gand i Tiden (Del.2) – Benjamin Ingrosso

SVIZZERA: Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Californian soil- London Grammar

UCRAINA: Navorozhy – Julia Dumanska

Album: Stblid Ili slava – Saluki & 104

UNGHERIA: Singoli: Fel a szívekkel- Akos

Album:Karma- Magdolna Rusza

