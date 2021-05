“El mismo puñal” (ed altre canzoni): Ruth Lorenzo si converte allo spagnolo

Ritroviamo un’artista che ci piace molto, ovvero Ruth Lorenzo. La cantautrice spagnola, a lungo più popolare all’estero che in patria, è diventata celebre a livello europeo con la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2014 con il brano “Dancing in the rain”, che raggiunse il decimo posto. un brano in gran parte in inglese, situazione che causò anche qualche polemica in patria.

Ora la ritroviamo centrata sulla sua lunga madre: “Crisalida” è l’album al quale sta lavorando ed il singolo qui sotto, “El mismo puñal” che lo vede duettare col rapper Rayden sarà uno dei brani che lo compone. Pochi mesi fa era uscita anche la title track. Prima ancora era uscito anche “Miedo“, primo dei singoli.

Per lei in questi anni anche la partecipazione ad un musical e quella a diversi programmi televisivi a sfondo musicale. Nel 2016 è entrata nel Guinness dei Primati perchè in occasione della Giornata contro il cancro, riuscì ad esibirsi in otto posti diversi in 12 ore.

