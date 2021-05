“Heal me” e “Invisible dress”, dopo i trionfi in Polonia, sanah va alla conquista dell’Europa

Di sanah (stilizzata in minuscolo) abbiamo parlato diverso tempo fa, in coincidenza con l’esplosione in classifica. Adesso Zuzanna Jurczak dopo essere diventata un nome consolidato della scena nazionale, si appresta a tentare la scalata internazionale perchè stanno uscendo una serie di singoli in inglese. Il più bello è questa “Heal me”, ma già qualche mese fa era arrivata anche nelle radio italiane, con il singolo “Invisible dress“, che è uscito anche in una fortissima versione remix dai beat anni 80.

Già disco d’oro in Polonia con oltre 5 milioni di streaming combinati “Invisible Dress” è uno dei singoli in rampa di lancio in Europa e nel frattempo sta trascinando il secondo album dell’artista “Irenka” col quale avrà il difficile obiettivo di bissare i due dischi di platino di quello d’esordio. Lanciata da The Voice e dalle versioni polacca ed inglese di Got Talent, il successo però è arrivato su youtube, dopo la firma con la maggiore etichetta polacca e l’ha portata anche al best polih Act agli MTV European Music Awards.

E nel frattempo, anche i singoli in polacco volano: dopo il disco di diamante di “Szampan” e “Melodia”, recentemente è stata due mesi in testa alla classifica con “Ale jazz”, in cui duetta con l’attore Vito Bambino.

