“Andorinhas”, il nuovo affascinante singolo di Ana Moura

Ritroviamo un’artista che su queste colonne è sempre ospite gradita, ovvero Ana Moura. L’interprete portoghese torna con “Andorinhas“, un singolo che la ripropone a 7 anni dall’ultimo album “Moura“, che come gli altri aveva raggiunto la vetta della classifica. Si tratta di un brano che esce soltanto in singolo, il primo in solitario dopo una serie di collaborazioni, non ultima quella con Conan Osiris uscita lo scorso anno.

Su Ana Moura c’è poco da dire relativamente alla carriera: si tratta di una delle voci del fado moderno, che in questo brano è al servizio di sonorità sospese fra il folk ed il pop, dove però gli accenti lusitani sono molto ben marcati. In carriera per lei ben 14 dischi di platino ed una popolarità che ormai va al di là dei confini portoghesi. Gli spettatori eurovisivi la ricorderanno anche nell’opening act dell’edizione di Lisbona 2018.

Di eli avevamo parlato in occasione del record dell’album “Desfado“, 145 settimane in classifica ma anche in relazione all’altra hit “Dia de folga”.

