“Faded love”, la tedesca Leony conquista l’Europa con l’ennesima cover di “Dragostea din tei”

Leonie Burger è una interprete tedesca che in queste settimane è schizzata a sorpresa in testa alle classifiche, nazionali ed europee. “Faded love” è un brano dalle atmosfere dance l’ha proposta nell’airplay internazionale. In realtà però il pezzo è una cover perchè per gran parte della melodia ripercorre la celeberrima “Dragostea din tei”, brano portato al successo dai moldavi O-Zone nel 2003 ed arrivato in Italia nella cover che ne fece la rumena Haiducii (che di recente l’ha ricantata in chiave religiosa: “Parliamo di Gesù”).

Non è la prima cover che Leony interpreta: lo scorso luglio aveva infatti interpretato “Brother Louie” dei Modern Talking. Il successo vero era però arrivato con la partecipazione in voce a “Paradise” , la hit che ha fatto conoscere all’Europa il duo di producer suoi connazionali Vize: il brano è stato disco d’oro. Prodotta dal russo Vitali Zestovskih, Leony aveva debuttato nel 2014 grazia al talent show Rising Star, trasmesso su RTL, come componente della band Unknown Passenger. L’esordio da solista risale invece al 2016.

