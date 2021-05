Charts: comandano Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman e Lil Nas X

Primato condiviso fra Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman, Lil Nas X e la crew EDM formata da ATB, Topic, A7S

ALBANIA: Leje – Melisa Lleshi

Album: Celu – Elvana Gjata

AUSTRIA: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:Rohdiamant- Samra

BELGIO- Singoli:FRiday – Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman (Dopamine re-edit) (Fiandre)/ Morose- Damso (Vallonia)/Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Germanofono)

Album: Liefde voor muziek – Interpreti Vari (Fiandre) / QALF – Damso (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Salty – Ruth Koleva (nazionali)/Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)

Album: Factor – MBT

CIPRO – Singoli:Friday – Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman

Album:Better mistakes – Bebe Rexha

CROAZIA- Singoli: Bolji Ljudi – Franka (nazionali)/ Save your tears – The Weekend(internazionali)

Album: Inamorana- Tonči Huljić & Madre Badessa (nazionali)/ The Queen is dead – The Smiths (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Peaches -Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Album: Justice – Justin Bieber

ESTONIA – Singoli:Astronaut in the Ocean – Masked wolf

Album: Svistki i bumazhki- Scriptonite

FINLANDIA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Taipumaton – Kaja Koo

FRANCIA- Singoli:La kiffance- Naps

Album: Julius II – Sch

GERMANIA –Singoli: Friday – Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman (Dopamine re-edit)

Album:Puro amor- Broilers

GRAN BRETAGNA- Singoli: Body – Tion Wayne & Russ Mllions

Album: Typhoons – Royal Blood

GRECIA- Singoli: Diamanti – SNIK (nazionali)/ Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)

Album:Folkore – Taylor Swift

IRLANDA- Singoli: Body – Tion Wayne & Russ Mllions

Album: Typhoons – Royal Blood

ISLANDA- Singoli: Ef ástin er hrein (feat. GDRN)- Jon Jonsson

Album: Surface sounds – Kaleo

ISRAELE: Singoli: Shsh surskh – Uti steinmetz & Znyl Weinberger (nazionali) / Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)

Album: Muebt -Eden Ben Zaken

ITALIA-Singoli:Nuovo range – Rkomi, Sfera Ebbasta, Junior K

Album: Taxi driver – Rkomi

LETTONIA- Singoli:Friday – Riton & Nightcrawlers Feat. Mufasa & Hypeman

Album:Svistki i bumazhki- Scriptonite

LITUANIA- Singoli:Your power – Billie Eilish

Album:Motyvacijos Tikslai -OG Version

LUSSEMBURGO-Save your tears- The Weekend

Album: QALF infinity – Damso

MALTA –Singoli:Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S (internazionali)/Naħseb Fik- Aidan (nazionali)

Album: Khaled Khaled – DJ Khaled

NORVEGIA- Singoli: Den fineste Chevy’n – Halva Priset & Maria Mena

Album:Justice – Justin Bieber

PAESI BASSI- Singoli: Blijven slapen-Snelle & Maan

Album: Lars- Snelle

POLONIA- Singoli:I got me -Foothills, Badjack, Kheela

Album: Siara – Keke

PORTOGALLO- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Voz e violão- Antonio Zambujo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album: Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Flashbacks – Inna (nazionali)/Astronaut in the Ocean- Masked Wolf (internazionali)

Album: Sanchi-Dem

RUSSIA- Singoli:Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S

Album: Stblid Ili slava – Saluki & 104

SAN MARINO: Radio: Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S

SERBIA- Singoli: Candy- MC Stojan & Teodora (nazionali)/Save your tears- The Weekend (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Egotron -Ego

SLOVENIA- Singoli: Nevihte – 2B (nazionali)/We’re good – Dua Lipa (internazionali)

Album:Khaled Khaled – DJ Khaled

SPAGNA- Singoli: Pareja del año – Sebastian Yatra ft Myke Towers

Album: El madrileño- C.Tangana

SVEZIA- Singoli: Tystnar I luren – Miriam Bryant & Viktor Leksell

Album: En Gand i Tiden (Del.2) – Benjamin Ingrosso

SVIZZERA: Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album: Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert – Volume 2

UCRAINA: Navorozhy – Julia Dumanska

Album: Svistki i bumazhki- Scriptonite

UNGHERIA: Singoli: Fel a szívekkel- Akos

Album:Zártosztály- Hooligans

