“Blue”, fuori il nuovo singolo di Granger (ex Seawards)

È uscito il 30 aprile su tutti i digital store “Blue“, il nuovo singolo di Granger. Scritto da Granger (nome d’arte di Giulia Benvenuto), edito da UMA Records e prodotto da Luca Moreale, Blue è un brano che unisce sonorità dance elettroniche alla profondità di un testo (non scontato in brani di questo genere)

L’artista, ex Seawards, ha scritto e pubblicato il suo secondo singolo da solista segnando il ritorno alla lingua inglese. Nella videointervista realizzata per l’uscita di 27, il suo primo singolo da solista, ci aveva accennato a qualche nuovo progetto e a un suo ritorno in inglese.

RIGUARDA LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA A GRANGER

Blue è come se fosse un nuovo inizio, o meglio un ritorno a quella lingua, l’inglese, che alla cantautrice ha permesso di iniziare a sgomitare tra il mare magnum degli artisti emergenti, quando era nel duo Seawards, fino al palco di XFactor.

Impossibile definire questo singolo in poche parole: Blue è allegria e tristezza, è bianco e nero, tutto e niente. È un singolo che fa ballare, ma allo stesso tempo fa anche riflettere, e questo è il bello di Granger: riesce a dare vita a brani orecchiabili, a volte anche ballabili, ma carichi di significato.

Notevole il salto di qualità dal punto di vista della produzione (a cura di Luca Moreale), che non ha nulla da invidiare a brani di successo a livello internazionale: il brano è radiofonico, si lascia ascoltare molto bene e travolge come un fiume in piena. Alla fine, però, c’è la stessa Granger che abbiamo conosciuto con 27, il suo primo singolo da solista (qui la nostra videointervista), e a noi questo va più che bene.

Blue, è disponibile su tutti i digital store dal 30 aprile, su YouTube è disponibile anche il videoclip ufficiale

Mi piace: Mi piace Caricamento...