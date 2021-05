Anche quest’anno è disponibile la Guida all’Eurovision Song Contest

Torna anche quest’anno la guida all’Eurovision Song Contest. La redazione del nostro sito partner EurofestivalNews, per il nono anno consecutivo ha dato vita all’annuale vademecum per seguire passo dopo passo la più importante manifestazione musicale d’Europa.

Le schede di tutti i cantanti in gara e dei rispettivi paesi, le curiosità sulla manifestazione, sulla location, i dietro le quinte ed una serie di informazioni relative al concorso ed alle sue dinamiche. E da quest’anno anche uno spazio dedicato a tutti i numeri di intervallo. Un modo per avvicinarsi al concorso per coloro che non lo conoscono e per essere sempre aggiornati per i fans ed i telespettatori che hanno già confidenza con l’evento.

Come ogni anno la guida è in mano ai conduttori delle serate Rai (Saverio Raimondo ed Ema Stokholma per le semifinali, Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio per le semifinali) e di San Marino RTV (Lia Fiorio e Gigi Restivo).E se siete curiosi e volete saperne ancora di più, è ancora disponibile, in versione ebook, “Good Evening Europe”, il primo libro tutto italiano dedicato all’Eurovision Song Contest, in vendita negli store digitali a questo link.

Mi piace: Mi piace Caricamento...