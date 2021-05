Verso l’Eurovision 2021: non solo Måneskin: tutti gli altri brani che hanno già centrato la vetta delle charts

Si avvicina la partenza dell’Eurovision Song Contest 2021 e i Måneskin che rappresenteranno l’Italia con “Zitti e buoni” lo faranno avendo già raggiunto il primo posto in classifica, sia col singolo che con l’album. Ma il loro non è l’unico brano in gara ad averlo già fatto: ecco gli altri.

Fyr og Flamme – Øve på hinanden (Danimarca)

Una sola settimana, per ora, per il duo, quella coincisa con la loro vittoria nella selezione danese. Ma attenzione perchè il brano è destinato probabilmente a ritornare nelle zone alte della classifica nazionale molto presto.

The Roop – Discotheque (Lituania)

The Roop hanno nuovamente sbancato le classifiche del loro paese anche con questo brano, più debole rispetto a quello dello scorso anno ma destinato probabilmente a tornare in vetta al momento della loro esibizione.

Tix- Ut av Mørket (Norvegia)

Si tratta della versione originale, in lingua norvegese di “Fallen angel”, il brano con cui il cantautore norvegese si presenta sul palco eurovisivo. La versione in inglese ha toccato il secondo posto e anche per lui la vetta è di nuovo vicina.

Tusse – A million voices (Svezia)

Il giovane concoglese ex rifugiato sembra invece aver perso già un po’ di appeal. Probabile che stazionerà di nuovo ai piani alti al momento della sua esibizione, ma non sembrano previsti exploit sul palco e quindi probabilmente nemmeno in classifica.

Albina – Tick Tock (Croazia)

Il primato di Albina è forse la più grossa sorpresa perchè le charts croate sono tradizionalmente un buon termometro per il successo dei loro brani sul palco eurovisivi mentre invece per ora la partenza della giovanissima è stata un po’ diesel. Può tornare in vetta, ma dipende da cosa farà a Rotterdam.

Blind Channel- Dark Side (Finlandia)

Il metallo bello pesante continua a funzionare a meraviglia in Scandinavia ed infatti i Blind Channel, oltre ad aver fatto landslide nella finale nazionale si sono issati subito in testa alle charts. Una collaborazione coi Maneskin sarebbe interessantissima.

