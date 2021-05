Eurovision 2021: San Marino, non svela il mistero Flo Rida, ma intanto con Senhit c’è Don Jiggy

San Marino ci gioca su, come è giusto che sia all’Eurovision Song Contest. Ogni anno il Titano ci ha abituato ad un po’ di hype e quest’anno è relativo a Flo Rida. Il rapper statunitense è protagonista di un prestigiosissimo featured in “Adrenalina“, la canzone con cui è in gara la bolognese Senhit ma la sua presenza sul palco di Rotterdam è tuttora incerta. O almeno, questo è quello che molto sapientemente la delegazione sammarinese sta facendo circolare fra la stampa accreditata alla Ahoy Arena.

Prima del concorso, lo stesso Flo Rida aveva detto che gli sarebbe piaciuto partecipare e la tv aveva confermato che si era arrivati ad un accordo per portarlo in gara, ma che tutto sarebbe dipeso dalle restrizioni di viaggio tuttora in vigore negli Stati Uniti da e verso l’Europa. Ora, posto che prima di arrivare a Rotterdam tutti gli artisti hanno dovuto sottoporsi a cinque giorni di quarantena e che quindi – in teoria – esibendosi giovedì Flo Rida potrebbe benissimo essere arrivato ed in isolamento, il regolamento prevede che tutto il cast si esibisca nelle prove.

E le prove, invece di Flo Rida, le sta facendo Don Jiggy.: “L’incognita ‘Flo Rida’ verrà sciolta tra non molto. Intanto abbiamo un bravissimo rapper italiano, Don Jiggy dei Soul System” , ha detto da Rotterdam il capodelegazione Alessandro Capicchioni. Samuel Nyame Bismarck Jr. in arte Don Jiggy è nato a Napoli nel 1987 da famiglia ghanese ed è salito agli onori della cronaca nel 2016 quando ha vinto X Factor.

L’anno seguente, è stato protagonista sempre con la band nella serata cover del Festival di Sanremo 1987, quando duettò – purtroppo per lui non benissimo – con Sergio Sylvestre in “Vorrei la pelle nera”. Dovesse effettivamente salire lui sul palco sarebbe una bella occasione di rilancio visto che il gruppo vocale con base a Brescia non è praticamente riuscito più ad ottenere alcun successo discografico dopo il singolo d’esordio “She’s like a star”. Intanto, per ora, non sta facendo rimpiangere la stella americana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...