Amici 20: Sangiovanni vince (quasi) tutto, ma in finale è battuto dalla fidanzata Giulia Stabile

Amici 20 va alla ballerina Giulia Stabile, romana, 19 anni. Una finalissima che ha visto arrivare all’atto finale la coppia formatasi all’interno del programma, vale a dire la ballerina del team Anna Pettinelli-Veronica Peparini ed il cantante vicentino (di Grumo delle Abbadesse, 18 anni) Sangiovanni, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian.

Un secondo posto, per il giovane artista della squadra capitanata da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano che certifica il successo già ottenuto dal suo primo EP, che contiene tutti gli inediti cantati all’interno del talent show di Canale 5 compreso “Malibù” che una giuria composta da quattro radio private italiane (Radio 101, RTL 102.5, Radio Dimensione Suono e Radio Italia) ha nominato brano più radiofonico. Un EP eponimo che fra l’altro segna il primo successo della Sugar all’interno del programma.

Lanciato dalla coetanea (e concittadina) Madame, ha già preso un disco di platino col singolo “Lady” finito in top 10. In finale erano approdati anche altri due cantanti, Luca Marzano in arte Aka7even e Dennis Rizzi in arte Deddy, oltre al ballerino Alessandro Barbetta, terzo classificato

Sangiovanni vince anche il Premio della Critica (50.000 euro) ed il Premio Siae, mentre a Giulia Stabile va il premio Tim (30.000 euro) col premio Marlù che va a tutti gli eliminati fino alla finale.

