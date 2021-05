Charts: accanto a “Montero (Call me by your name)” arriva l’album di J.Cole

Prosegue la marcia di “Montero (Call me by your name)”, di Lil Nas X mentre negli album trionfa J.Cole

ALBANIA: Rrushe – Capital T

Album: Lumbardha – Uskana

AUSTRIA: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:Stay high -Ufo361

BELGIO- Singoli:De veereld drait vooor jou – Niels Derstadsbader & Regi (Fiandre)/ Save your tears – The Weekend (Vallonia)/Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Germanofono)

Album:Hidden stories- Hooverphonic (Fiandre) / QALF – Damso (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Salty – Ruth Koleva (nazionali)/Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)

Album: The off season- J.Cole

CIPRO – Singoli:Friday – Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman

Album:The off season- J.Cole

CROAZIA- Singoli: Tock Tock – Albina (nazionali)/ Save your tears – The Weekend ft Ariana Grande (internazionali)

Album: Inamorana- Tonči Huljić & Madre Badessa (nazionali)/ Live At Knebworth 1990- Pink Floyd (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Peaches -Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Album: Justice – Justin Bieber

ESTONIA – Singoli:Doomino – Liis Lemsalu & Stefan

Album: The off season- J.Cole

FINLANDIA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Taipumaton – Kaja Koo

FRANCIA- Singoli:? La morose- Damso

Album: QALF – Damso

GERMANIA –Singoli: Cover me in sunshine – Pink & Willow Sage Hart

Album:Puro amor- Broilers

GRAN BRETAGNA- Singoli: Body – Tion Wayne & Russ Mllions

Album: Life by misadventure – Rag’n’bone man

GRECIA- Singoli: Diamanti – SNIK (nazionali)/ Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)

Album:Led Zeppelin II – Led Zeppelin

IRLANDA- Singoli: Body – Tion Wayne & Russ Mllions

Album: Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Spurningar- Birnir feat. Páll Óskar

Album: Árin 1985 til 2000- KK

ISRAELE: Singoli: Mi Lo YaVo- Avraham Tal and Benaia Barabi (nazionali) /Call you home – Kelvin Jones (internazionali)

Album: The off season- J.Cole

ITALIA-Singoli:Nuovo range – Rkomi, Sfera Ebbasta, Junior K

Album: Exuvia-Caparezza

LETTONIA- Singoli: Peaches- Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Album:The off season- J.Cole

LITUANIA- Singoli:Rampampam- Minelli

Album:SOS – Evgenya Redko

LUSSEMBURGO-Save your tears- The Weekend

Album: The off season- J.Cole

MALTA –Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)/Je me casse- Destiny (nazionali)

Album: The off season- J.Cole

NORVEGIA- Singoli: Den fineste Chevy’n – Halva Priset & Maria Mena

Album:Justice – Justin Bieber

PAESI BASSI- Singoli: Blijven slapen-Snelle & Maan

Album: Justice – Justin Bieber

POLONIA- Singoli:Where The Lights Are Low- Toby Romeo, Felix Jaehn, FAULHABER

Album: Janusz Walczuk- Janusz Walczuk

PORTOGALLO- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:E ainds…- Carlos Do Carmo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Poznamenaný – Robin Zoot ft Viktor Sheen

Album: Caucesku – Tomas Klus

ROMANIA- Singoli: Flashbacks – Inna (nazionali)/Astronaut in the Ocean- Masked Wolf (internazionali)

Album: The off season- J.Cole

RUSSIA- Singoli:Your Love (9pM) – ATB, Topic, A7S

Album:Omofor- Boulevard Jeepo & Dembo

SAN MARINO: Radio: Fireworks- Purple Disco Machine ft Moss Keta

SERBIA- Singoli: Da Li Si?- Zera (nazionali)/Save your tears- The Weekend (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Lockdown Music- H16

SLOVENIA- Singoli: Nevihte – 2B (nazionali)/Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)

Album:The off season- J.Cole

SPAGNA- Singoli: Pareja del año – Sebastian Yatra ft Myke Towers

Album: Mayeutica – Robe

SVEZIA- Singoli: Tystnar I luren – Miriam Bryant & Viktor Leksell

Album: En Gand i Tiden (Del.2) – Benjamin Ingrosso

SVIZZERA: Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:Stay high -Ufo361

UCRAINA: Navorozhy – Julia Dumanska

Album: Omofor- Boulevard Jeepo & Dembo

UNGHERIA: Singoli: Fel a szívekkel- Akos

Album:Live At Knebworth 1990- Pink Floyd

