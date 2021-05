Eurovision Song Contest 2021: stasera la prima semifinale, ecco l’ordine di uscita

Si alza il sipario sull‘Eurovision Song Contest 2021. Stasera alle 21 dalla Ahoy Arena di Rotterdam, prima serata del concorso europeo di canzoni. Potete seguirlo su Rai 4 (commento Saverio Raimondo ed Ema Stockholma) oppure su San Marino RTV (commento Lia Fiorio e Gigi Restivo). Staserà voterà anche l’Italia, che pure è ammessa direttamente in finale.

Come a Sanremo, ci sarà un’artista presente da remoto: è Montaigne, che non può essere a Rotterdam per via delle restrizioni di viaggio dovute al Covid-19: gareggerà con il live-on-tape, ovvero la performance eurovisiva registrata a Sidney lo scorso Marzo.

Ecco le canzoni in gara, in ordine di uscita. Vedremo anche una breve clip delle prove dei tre paesi big che votano stasera, quindi anche dei Maneskin.

PRIMA SEMIFINALE

(Votano anche Italia, Germania e Paesi Bassi)

LITUANIA – The Roop – Discoteque (lingua: Inglese) SLOVENIA – Ana Soklic – Amen (lingua: Inglese) RUSSIA – Manizha – Russian Woman (lingua: Russo, Inglese) SVEZIA – Tusse – Voices (lingua: Inglese) AUSTRALIA – Montaigne – Technicolour (lingua: Inglese) MACEDONIA DEL NORD – Vasil – Here I stand (lingua: Inglese) IRLANDA – Lesley Roy – Maps (lingua: Inglese) CIPRO – Elena Tsagrinou – El Diablo (lingua: Inglese) NORVEGIA – TIX – Fallen Angel (lingua: Inglese) CROAZIA – Albina – Tick-Tock (lingua: Inglese, croato) BELGIO – Hooverphonic – The wrong place (lingua: Inglese) ISRAELE – Eden Alene – Set me free (lingua: Inglese) ROMANIA – Roxen – Amnesia (lingua: Inglese) AZERBAIGIAN – Efendi – Mata Hari (lingua: Inglese) UCRAINA – Go_A – Shum (lingua: Ucraino) MALTA – Destiny – Je me casse (lingua: Inglese)

