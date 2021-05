Eurovision 2021, prima semifinale, i qualificati: avanti anche Eden Alene ed Hooverphonic

Nessuna sorpresa rispetto a quanto si era visto nelle prove ed anzi il live della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021 ha ulteriormente aggravato la situazione di chi era in bilico ovvero la Croazia, con Albina di nuovo non particolarmente brillante – la jury semifinal aveva mostrato lievi miglioramenti- mentre sono state particolarmente negative le prove di Roxen, molto nervosa e dell’irlandese Lesley Roy, sicuramente la peggiore della serata.

Particolarmente convincenti le performance di Manizha, destinata probabilmente a lottare per i piani altissimi e degli ucraini Go_A, si conferma molto forte anche Destiny mentre Tusse ed Elena Tsagkrinou – ma lo sapremo a fine Eurovision – al netto di prove non brillantissime (soprattutto la cipriota) probabilmente beneficiano di pezzi molto forti fra gli eurofan, che spesso è condizione sufficiente per passare il turno. Bene anche Hooverphonic, la cui classe si è stagliata su tutto il resto ed Edene Alene, che cresce ad ogni esibizione e si candida al ruolo di dark horse dell’edizione.

Come di consueto, viene sorteggiata nel corso della conferenza stampa dei 10 qualificati in quale metà della finale dovranno esibirsi

Passano il turno (ordine casuale)

Tix- Fallen angel (Norvegia)

Eden Alene- Set me free (Israele)

Manizha – Russian woman (Russia)

Efendi – Mata Hari (Azerbaigian)

Destiny – Je me casse(Malta)

The Roop- Discotheque (Lituania)

Elena Tsagkrinou – El Diablo (Cipro)

Tusse – Voices (Svezia)

Hooverphonic – The wrong place (Belgio)

Go_A – Shum (Ucraina)

Il sorteggio della metà di finale

PRIMA META’

Regno Unito (sorteggiato in precedenza)

Spagna (sorteggiato in precedenza)

Israele

Russia

SECONDA META’

Italia (sorteggiato in precenza)

Spagna (sorteggiato in presenza)

Germania (sorteggiato in precedenza)

(23) Paesi Bassi (sorteggiato in precedenza)

Norvegia

(post in aggiornamento)

Mi piace: Mi piace Caricamento...