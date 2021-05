Eurovision Song Contest 2021 Senhit ft Flo Rida per San Marino aprono la seconda semifinale. Il programma

Seconda semifinale dell‘Eurovision Song Contest 2021. Stasera alle 21 dalla Ahoy Arena di Rotterdam, nuovo appuntamento con il più grande concorso europeo di canzoni. Potete seguirlo su Rai 4 (commento Saverio Raimondo ed Ema Stockholma) oppure su San Marino RTV (commento Lia Fiorio e Gigi Restivo). Per chi riceve il segnale, diretta in italiano anche su RSI La2, emittente pubblica svizzera. Staserà l’Italia non vota.

Ad aprire la serata stasera sarà Senhit, la cantante bolognese di origine eritrea prodotta dalla Panini, che ha come direttore artistico della sua partecipazione il popolare ballerino e coreografo Luca Tommassini. In questi giorni avevamo documentato la presenza di Don Jiggy, il rapper già vincitore di X Factor con i Soul System che aveva cantato le barre nelle prove al posto di Flo Rida, la cui presenza o meno è stata sempre tenuta misteriosa. Ebbene, il popolare rapper è arrivato e quindi ha cantato ieri nella jury semifinal e lo farà oggi in diretta per il pubblico.

C’è anche da dire che un membro della band islandese Daði og Gagnamagnið è stato trovato positivo al Covid-19 pertanto stasera vedremo in gara il video della seconda prova generale. Soltanto un eventuale tampone negativo consentirà loro di esibirsi live sabato sera in caso di qualificazione. Diversamente, sarà ancora una volta lo stesso video a rappresentarli.

Ecco i brani in ordine di uscita.

SECONDA SEMIFINALE

Votano anche Francia, Regno Unito e Spagna dei quali avremo modo di ascoltare un frammento della prova generale

SAN MARINO – Senhit ft Flo Rida – Adrenalina (lingua: inglese) ESTONIA – Uku Suviste – The lucky one (lingua: inglese) REPUBBLICA CECA – Benny Cristo – Omaga (lingua: inglese) GRECIA – Stefania – Last Dance (lingua: inglese) AUSTRIA – Vincent Bueno – Amen (lingua: inglese) POLONIA – Rafal – The ride (lingua: inglese) MOLDAVIA – Natalia Gordienko – Sugar (lingua: inglese) ISLANDA – Daði og Gagnamagnið – 10 years (lingua: inglese) SERBIA – Hurricane – Loco loco (lingua: serbo, spagnolo) GEORGIA – Tornike Kipiani – You (lingua: inglese) ALBANIA – Anxhela Peristeri – Karma (lingua: albanese) PORTOGALLO – The Black Mamba – Love is on my side (lingua: inglese) BULGARIA – Victoria – Growing up is getting old (lingua: inglese) FINLANDIA – Blind Channel – Dark side (lingua: inglese) LETTONIA – Samanta Tina – The moon is rising (lingua: inglese) SVIZZERA – Gjon’s Tears – Tout l’univers (lingua: francese) DANIMARCA – Fyr & Flamme – Øve os på hinanden (lingua: danese)

