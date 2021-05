Eurovision 2021, rivediamo le esibizioni dei dieci qualificati dalla seconda semifinale

Seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021 senza sorprese ma con la soddisfazione del passaggio in finale per San Marino della bolognese Senhit e del rapper Flo Rida. In attesa di vederli in gara domani (ma già stasera le giurie nazionali voteranno nella jury final) riascoltiamo i 10 brani che sfideranno i primi 10 qualificati di martedì e le sei canzoni finaliste di diritto, fra le quali quella dei Maneskin. L’ordine è casuale.

San Marino – Senhit ft Flo Rida – Adrenalina

Grecia – Stefanìa – Last dance

Moldavia- Natalia Gordienko- Sugar

Islanda – Daði og Gagnamagnið- 10 Years

Serbia- Hurricane- Loco Loco

Albania – Anxhela Peristeri- Karma

Portogallo- The Black Mamba – Love is on my side

Bulgaria- Victoria- Growing up is getting old

Finlandia- Blind Channel – Dark Side

Svizzera- Gjon’s tears – Tout l’univers

