Stasera la finale dell’Eurovision 2021 con due italiani: Måneskin e Senhit

Tanta Italia nella finale dell’Eurovision Song Contest 2021 che stasera assegna il trofeo. L’edizione del Covid, che vedrà ancora una volta in gara il gruppo islandese Dadi og Gagnamagnid col video delle prove visto che un componente del gruppo è risultato positivo e che non vedrà il campione uscente Duncan Laurence passare il microfono di cristallo – anche lui è positivo e non sarà nè ospite nè spokesperson- vede per la prima volta da quando ci sono le semifinali in gara due italiani.

Oltre ai Måneskin, c’è anche Senhit, la bolognese che rappresenta San Marino e che in coppia con il rapper Flo Rida chiuderà la serata. Posizione 24 invece per la band romana, fra le favorite per la vittoria finale. La principale rivale Barbara Pravi canterà ventesima, ma dopo il banger ucraino e prima di quello azero mentre la strada è in salita per Destiny: la maltese è sesta dopo la dirompente Russia

Dove vedere la finalissima in italiano

Dirette in italiano: Rai 1 (canale 1 DTT, canale 501 HD, 101 Tivusat) e Radio 2 ore 20.35, commento Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, San Marino RTV (canale 73 DTT in Emilia Romagna e Marche, canale 93 Tivùsat, canale 520 Sky, ore 21), commento Lia Fiorio e Gigi Restivo. Diretta anche su Raiplay

Per chi vive nella provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e a Trento, l’ente pubblico RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale) rende disponibile sul canale 99 del Digitale Terrestre RSI La 1, con cui è possibile seguire la finale dell’Eurovision 2021 (dalle ore 21, commento Clarissa Tami e Sebalter)

Diretta in lingua originale: sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision a questo link.

L’ordine di uscita

Nazione Cantante Canzone Lingua 01 Cipro Elena Tsagrinou El Diablo Inglese 02 Albania Anxhela Peristeri Karma Albanese 03 Israele Eden Alene Set me free Inglese, Ebraico 04 Belgio Hooverphonic The wrong place Inglese 05 Russia Manizha Russian woman Russo, Inglese 06 Malta Destiny Je me casse Inglese 07 Portogallo The black mamba Love is on my side Inglese 08 Serbia Hurricane Loco loco Serbo 09 Regno Unito James Newman Embers Inglese 10 Grecia Stefanìa Last dance Inglese 11 Svizzera Gjon’s tears Tout l’univers Francese 12 Islanda Dadi og Gagnamagnid 10 years Inglese 13 Spagna Blas Cantò Voy a quedarme Spagnolo 14 Moldavia Natalia Gordienko Sugar Inglese 15 Germania Jendrik I don’t feel hate Inglese 16 Finlandia Blind Channel Dark side Inglese 17 Bulgaria Victoria Growing up is getting old Inglese 18 Lituania The roop Discotheque Inglese 19 Ucraina Go_A Shum Ucraino 20 Francia Barbara Pravi Voilà Francese 21 Azerbaigian Efendi Mata Hari Inglese, Azero 22 Norvegia Tix Fallen angel Inglese 23 Paesi Bassi Jeangu Macrooy Birth of a new age Inglese, Sranan Tongo 24 Italia Måneskin Zitti e buoni Italiano 25 Svezia Tusse Voices Inglese 26 San Marino Senhit ft Flo Rida Adrenalina Inglese

Mi piace: Mi piace Caricamento...