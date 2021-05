“Zitti e buoni” dei Måneskin ha vinto l’Eurovision Song Contest 2021: Italia in trionfo 31 anni dopo Cutugno

“C’è una canzone italiana, per voi”, adesso tutti “Zitti e buoni”. L’Italia vince l’Eurovision Song Contest 2021 e lo fa con i Måneskin, i meno eurovisivi fra quelli in gara ma quelli che hanno mostrato la maggiore potenza. Una vittoria che non solo rilancia l’Italia, al successo 31 anni dopo Toto Cutugno ma che probabilmente e diremmo quasi finalmente, sdogana l’Eurovision anche in Italia, chiudendo per sempre la leggenda metropolitana di una Rai che non vuole vincere.

E’la rinvicita dell’occidente: Barbara Pravi seconda, fa il miglior risultato della Francia da 20 anni a questa parte, Gjon’s Tears migliora ancora la Svizzera dopo il quarto posto del 2019, mentre l’Islanda ottima quarta esce probabilmente penalizzata dal non essersi potuta esibire live e sicuramente dalla cancellazione dell’edizione 2020 che con ogni probabilità avrebbero vinto. Si confermano i successi di Ucraina e Finlandia, mentre la grande sconfitta è senza dubbio Malta, praticamente snobbata al televoto. Lo zero britannico, 18 anni dopo di Jemini, speriamo serva invece ai britannici per scuotersi e cominciare a fare seriamente. Male anche Senhit, ignorata al televoto dopo un piazzamento modesto anche per le giurie.

SI tratta come detto del terzo successo italiano dopo quelli di Gigliola Cinquetti nel 1964 con “Non ho l’età” e di Toto Cutugno nel 1991 con “Insieme: 1992”, il coronamento di 10 anni di grande impegno per rilanciare la rassegna dalle nostre parti. Ora comincia la corsa per cercare la location ideale, ma intanto, adesso è tempo di festeggiare.

ITALIA – Måneskin – “Zitti e Buoni” – 524 punti Francia – Barbara Pravi – “Voila” – 499 punti Svizzera – Gjon’s Tears – “Tout l’Univers” – 432 punti Islanda – Dadi og Gagnamagnid – “10 Years” – 378 punti Ucraina – Go_A – “Shum” – 364 punti Finlandia – Blind Channel – “Dark Side” – 301 punti Malta – Destiny – “Je Me Casse” – 255 punti Lituania – The Roop – “Discoteque” – 220 punti Russia – Manizha – “Russian Woman” – 204 punti Grecia – Stefania – “Last Dance” – 170 punti Bulgaria – Victoria – “Growing Up Is Getting Old” – 170 punti Portogallo – The Black Mamba – “Love Is On My Side” – 153 punti Moldavia – Natalia Gordienko – “Sugar” – 115 punti Svezia – Tusse – “Voices” – 109 punti Serbia – Hurricane – “Loco Loco” – 102 punti Cipro – Elena Tsagrinou – “El Diablo” – 94 punti Israele – Eden Alene – “Set Me Free” – 93 punti Norvegia – TIX – “Fallen Angel” – 75 punti Belgio – Hooverphonic – “The Wrong Place” – 74 punti Azerbaigian – Efendi – “Mata Hari” – 65 punti Albania – Anxhela Persisteri – “Karma” – 57 punti San Marino – Senhit – “Adrenalina” – 50 punti Paesi Bassi – Jeangu Macrooy – “Birth Of A New Age” – 11 punti Spagna – Blas Canto – “Voy a Quedarme” – 6 punti Germania – Jendrik – “I Don’t Feel Hate” – 3 punti Regno Unito – James Newman – “Embers” – 0 punti

