Charts: J Cole irrompe fra gli album, bene fra i singoli Lil Nas X

Il rapper americano J. Cole si issa al comando fra gli album mentre nei singoli comanda ancora Lil Nas X

ALBANIA: Thikat E Mia- Alban Ramosaj

Album: Muzică Tradiţională Albaneză – Gjergji Mani & Ionela Mani

AUSTRIA: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:Vielleicht irgendwann- Vincent Weiss

BELGIO- Singoli:Higher power- Coldplay (Fiandre)/ Save your tears – The Weekend (Vallonia)/Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Germanofono)

Album:The off season- J.Cole (Fiandre) / QALF – Damso (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Salty – Ruth Koleva (nazionali)/Fly above- Mahmut Orhan & Sena Sener (internazionali)

Album: The off season- J.Cole

CIPRO – Singoli:Friday – Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman

Album:Sour – Olivia Rodrigo

CROAZIA- Singoli: Kiša (Z’naab) – Gibonni (nazionali)/ Save your tears – The Weekend ft Ariana Grande (internazionali)

Album: Inamorana- Tonči Huljić & Madre Badessa (nazionali)/ Education Entertainment Recreation- New Order (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Kaerlighed – Gilli

Album: Justice – Justin Bieber

ESTONIA – Singoli:Doomino – Liis Lemsalu & Stefan

Album:Million dollar: happiness- Morgenshtern

FINLANDIA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Jumalattomat- Kotiteollisuus

FRANCIA- Singoli:? La morose- Damso

Album: QALF – Damso

GERMANIA –Singoli: Rasputin- Majestic x Boney M

Album:Udopium- Das Beste – Udo Lindenberg

GRAN BRETAGNA- Singoli: Body – Tion Wayne & Russ Mllions

Album: Fat pop -Paul Weller

GRECIA- Singoli: Diamanti – SNIK (nazionali)/ Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)

Album:Harry Styles – Harry Styles

IRLANDA- Singoli: Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album: The off season- J.Cole

ISLANDA- Singoli: Spurningar- Birnir feat. Páll Óskar

Album: Vögguvísur-Hafids Huld

ISRAELE: Singoli:Kacha Mi’Yom Le’Yom- Idan Raichel (nazionali) /Call you home – Kelvin Jones (internazionali)

Album: The off season- J.Cole

ITALIA-Singoli:Malibù- Sangiovanni

Album: Sangiovanni- Sangiovanni

LETTONIA- Singoli: Friday – Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman

Album:Million dollar: happiness- Morgenshtern

LITUANIA- Singoli:Rampampam- Minelli

Album:The off season – J.Cole

LUSSEMBURGO-Save your tears- The Weekend

Album: :Sour – Olivia Rodrigo

MALTA –Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)/Je me casse- Destiny (nazionali)

Album: Sour- Olivia Rodrigo

NORVEGIA- Singoli: Engel, Ikke dra – Tix

Album:The off season – J.Cole

PAESI BASSI- Singoli: Alle wat ik mes -Ronnie Flex & Emma Heesters feat. Kris Kross Amsterdam

Album: The off season – J.Cole

POLONIA- Singoli:Lifestyle -Jason Derulo ft Adam Levine

Album: Irenka- Sanah

PORTOGALLO- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:E ainds…- Carlos Do Carmo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album: Caucesku – Tomas Klus

ROMANIA- Singoli: Jumatatea Mea Mai buna – 3Sud Est ft Andra (nazionali)/Fly above- Mahmut Orhan & Sena Sener (internazionali)

Album: Sour- Olivia Rodrigo

RUSSIA- Singoli:Show -Morgenshtern

Album:Million dollar: happiness- Morgenshtern

SAN MARINO: Radio: Fireworks- Purple Disco Machine ft Moss Keta

SERBIA- Singoli: Da Li Si?- Zera (nazionali)/Save your tears- The Weekend (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Kool G Rap – Loko Loko & Rytmus

Album:Lockdown Music- H16

SLOVENIA- Singoli: Romeo in Julija 2021- Flirrt (nazionali)/Save your tears – The Weeknd (internazionali)

Album:Sour- Olivia Rodrigo

SPAGNA- Singoli: Pareja del año – Sebastian Yatra ft Myke Towers

Album: Mayeutica – Robe

SVEZIA- Singoli: Tokken. Hov1 ft Dreelow

Album: Dom ska veta – Molly Sanden

SVIZZERA: Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:Sampler 5 – 187 Strassenbande

UCRAINA: Navorozhy – Julia Dumanska

Album: Million dollar: happiness- Morgenshtern

UNGHERIA: Singoli: Fel a szívekkel- Akos

Album:A teljesség-Ossian

