“Cometas” (e altre canzoni): alla scoperta dei Meler

Sono esplosi all’improvviso, passando dalla rete ed immediatamente sono finiti nella rotazione di Los 40, il principale network radiofonico spagnolo. Meler sono il nuovo fenomeno del pop iberico ed in questi giorni sta passando “Cometas“, il loro singolo radiofonicissimo, che entra nelle orecchie in due minuti.

Il trio madrileno è attivo dal 2019 e si è fatto conoscere al grande pubblico con una versione spagnola di “Drivers licence”, la hit di Olivia Rodrigo. Da lì all’arrivo nel mainstream il passo è stato breve e le prime loro produzioni ne confermano il talento. Le cover comunque sono state il loro pane quotidiano: prima di passare alle produzioni inedite, ne avevano effettuate diverse di parecchi sucdessi pop spagnoli nelle loro corde.

Il nome Meler invece è arrivato nel corso del lockdown: la loro prima produzione in effetti è stata in inglese, ovvero “Waking up” con il nome Where is Kobi?

Mi piace: Mi piace Caricamento...