“Dynamite”: il primo banger pre-estivo arriva dalla Germania con VIZE e Ilira Gaxhi

Alzate le casse perchè è arrivato un banger di quelli forti, destinato a sfondare a breve nelle radio di tutta Europa. Si chiama “Dynamite” ed ha il marchio dei VIZE, duo di producers berlinesi (Vitaly Zestovich, nato in Russia e trasferitosi lì nel 1998 e Johannes Vimalavong, origini thailandesi), sul quale ha messo la voce Ilira Gaxhi, la cantante svizzera di origine kosovara che ha già cantato diverse hit del genere, su tutte “Fading” del tedesco Alle Farben, ottimo successo in tutta Europa, oltre ad aver inciso diversi tormentoni dei quali avevamo parlato.

Anche VIZE cavalcano in questo periodo l’onda di un paio di successi discografici, ovvero “White lies”, il brano che ha rilanciato i Tokio Hotel, ma soprattutto “Baby“, disco di platino e primo posto in Germania con 230.000 copie vendute, nel quale canta il rapper Joker Bra. Per loro, fra le tante collaborazioni, anche quella col brasiliano Alok e col nostro Gigi D’Agostino, oltre ad una consolidata fama nelle dancefloor europee.

Mi piace: Mi piace Caricamento...