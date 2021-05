Riascoltiamo “Sweet water”, il brano che Davina Michelle ha presentato nell’interval act dell’Eurovision 2021

L’avevamo vista nell’interval act della prima semifinale, in un toccante numero dedicato all’elemento principe dei Paesi Bassi, ovvero l’acqua, insieme a Thekla Reuten, ma adesso, passata l’emozione per la rassegna, è il caso di risentire per bene “Sweet water”, il nuovo singolo di Davina Michelle, perchè è una piccola perla. Il brano, che per ora esce solo in singolo, la conferma come uno dei nomi più interessanti della scena europea.

Lanciata dalla versione olandese di Pop Idol, ie poi dal programma De Beste Zangers van Nederland, in pochissimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, non solo nell’airplay ma anche nelle classifiche olandesi. Noi la seguiamo dagli esordi e ne stiamo apprezzando la crescita artistica. Un album all’attivo, diversi singoli ai vertici della classifica, ha anche un seguito importante sui social.

