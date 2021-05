Charts: soltanto Olivia Rodrigo contrasta i Måneskin

Soltanto Olivia Rodrigo, protagonista sia nei singoli che negli album, contrasta l’ascesa dei Måneskin

ALBANIA: Lila-Kida & Samra

Album: Celu -Elvana Gjata

AUSTRIA: Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:Sampler 5 – 187 Strassenbande

BELGIO- Singoli:Higher power- Coldplay (Fiandre)/ Save your tears – The Weekend (Vallonia)/Higher power- Coldplay Germanofono)

Album:Vivre (Parce que-La Collection) – Arno ft Sofiane Pamart(Fiandre) / Vivre (Parce que-La Collection) – Arno ft Sofiane Pamart (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Salty – Ruth Koleva (nazionali)/Fly above- Mahmut Orhan & Sena Sener (internazionali)

Album:Sour – Olivia Rodrigo

CIPRO – Singoli:Friday – Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman

Album:Teatro d’ira Vol.1 – Maneskin

CROAZIA- Singoli: Kiša (Z’naab) – Gibonni (nazionali)/ Save your tears – The Weekend ft Ariana Grande (internazionali)

Album: Inamorana- Tonči Huljić & Madre Badessa (nazionali)/Delta Kream- The Black Eyed peas (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Er her – Artigeardit X Kesi

Album: The off season – J.Cole

ESTONIA – Singoli:Doomino – Liis Lemsalu & Stefan

Album:Million dollar: business- Morgenshtern

FINLANDIA- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Jumalattomat- Kotiteollisuus

FRANCIA- Singoli:? La morose- Damso

Album: QALF – Damso

GERMANIA –Singoli: Rasputin- Majestic x Boney M

Album:Udopium- Das Beste – Udo Lindenberg

GRAN BRETAGNA- Singoli: Good for you -Olivia Rodrigo

Album: Sour -Olivia Rodrigo

GRECIA- Singoli: Diamanti – SNIK (nazionali)/ Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)

Album:Harry Styles – Harry Styles

IRLANDA- Singoli: Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album: Sour -Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli: 10 years – Daõi og Gagnamagniõ

Album: The off season . J.Cole

ISRAELE: Singoli:Kacha Mi’Yom Le’Yom- Idan Raichel (nazionali) /Call you home – Kelvin Jones (internazionali)

Album:Sour- Olivia Rodrigo

ITALIA-Singoli:Malibù- Sangiovanni

Album: Sangiovanni- Sangiovanni

LETTONIA- Singoli: Kiss me more- Doja Cat ft Zsa

Album:Sour- Olivia Rodrigo

LITUANIA- Singoli:Zitti e buoni – Maneskin

Album:Teatro d’ira Vol.1 – Maneskin

LUSSEMBURGO-Save your tears- The Weekend

Album: Sour – Olivia Rodrigo

MALTA –Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X (internazionali)/Je me casse- Destiny (nazionali)

Album: Teatro d’ira Vol.1 – Maneskin

NORVEGIA- Singoli: Good for you -Olivia Rodrigo

Album:Sour – Olivia Rodrigo

PAESI BASSI- Singoli: Zitti e buoni – Maneskin

Album:Sour – Olivia Rodrigo

POLONIA- Singoli:Kalima minou – Shanguy, Mark Neve

Album: Klepsydra -Major Spz

PORTOGALLO- Singoli: Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:20 anos – Ana Laíns e convidados ao vivo no casino estoril- Ana Lains

REPUBBLICA CECA- Singoli: Friday – Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman

Album: Bratan 2.0- Sensey

ROMANIA- Singoli: Jumatatea Mea Mai buna – 3Sud Est ft Andra (nazionali)/ Friday – Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman (internazionali)

Album: Sour- Olivia Rodrigo

RUSSIA- Singoli:Show -Morgenshtern

Album:Million dollar: business- Morgenshtern

SAN MARINO: Radio: Higher power- Coldplay

SERBIA- Singoli: Hajde – Tea Tairovic (nazionali)/Your love (9PM)- ATB, Topic A7S (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Montero (Call me by your name) – Lil Nas X

Album:Srdce rozum blvd – IMT Smile

SLOVENIA- Singoli: Romeo in Julija 2021- Flirrt (nazionali)/Starstuck-Yeasr & Years (internazionali)

Album:Sour- Olivia Rodrigo

SPAGNA- Singoli: Pareja del año – Sebastian Yatra ft Myke Towers

Album: Sinapsis- Chica Sobresalto

SVEZIA- Singoli:Zitti e buoni- Maneskin

Album: Sour -Olivia Rodrigo

SVIZZERA: Singoli:Wellerman (Sea Shanty) – Nathan Evans (Sea Shanty) – Nathan Evans

Album:Sampler 5 – 187 Strassenbande

UCRAINA: Randevu – Artem Pirovanov

Album: Million dollar: business- Morgenshtern

UNGHERIA: Singoli: Fel a szívekkel- Akos

Album:A teljesség-Ossian

