Majestic fa boom su TikTok col remix di “Rasputin” e conquista anche le charts

Ormai TikTok è diventato la vera frontiera per lanciare in orbita la propria carriera musicale. Avevamo parlato qualche settimana fa del clamoroso exploit del postino britannico Nathan Evans, la cui passione per i canti marinareschi lo ha portato al primo posto della classifica in tutto il mondo, adesso tocca a Kevin Christei, in arte Majestic, dj britannico con molti live alle spalle e resident dj di una radio del Nord di Londra, ma senza successi discografici.

Fino a poco tempo fa, quando sul social network cinese ha inserito una cover di “Rasputin”, il celebre successo datato 1978 dei caraibici con base in Germania Boney M, uno dei gruppi simbolo della discomusic mondiale. In poco tempo il brano è diventato virale fra i giovanissimi e da lì ad entrare nelle classifiche di tutto il mondo è stato un passo breve. Il brano sta rapidamente scalando le classifiche di tutta Europa e non è facile pensare che possa diventare a breve la colonna sonora della riapertura delle dancefloors.

Da parte nostra, ci resta anche una speranza: che questa nuova frontiera di TikTok serva a fare un po’ di cultura musicale fra i giovanissimi. Se qualcuno, ascoltando il remix vorrà andarsi a cercare l’originale e poi scoprire tutto il mondo che c’è dietro – e magari anche scoprire la storia di Rasputin, mistico e consigliere dell’ultimo zar di Russia Nicola II – sarà già un piccolo successo.

