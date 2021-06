Una bella fusione di sonorità e di voci, tre lingue nello stesso brano, l’albanese, l’italiano ed il napoletano. Lui è Walter Ricci, artista di cui avevamo parlato tempo fa, già vincitore del New Wave Contest nel 2016, lei è Eneda Tarifa, cantante albanese già rappresentante del Paese dell’Aquile all’Eurovision 2016 col brano “Fairytale“.

Insieme hanno preso parte al Knega Magijke, che proprio in questi giorni si è concluso con la vittoria di Alban Ramosaj: si tratta del secondo festival nazionale musicale in Albania, la risposta dell’emittente privata TV Klan al Festivali I Kenges. Una edizione che vedeva in gara anche Valeria Altobelli e fra le Nuove Proposte altri due italiani, Alex Palmieri, da qualche tempo protagonista alla tv albanese dopo aver collezionato varie apparizioni su Canale 5 (Uomini e donne, Pomeriggio 5) ed alla RSI ed Emanuele Picozzi, già a Sanremo Giovani con i Sisma

Sicuramente un brano di atmosfera, quello di Eneda Tarifa e Walter Ricci, lontano dal mainstream ma che mostra come le due lingue, così diverse, possano fondersi bene in musica.

