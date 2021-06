“Natuke sind”, Carine Jessica e il pop estivo in lingua estone

Carine Jessica Kostla è un nome nuovissimo del panorama musicale estone ed in questi giorni è uscita con “Natuke sind”, un singolo in lingua nazionale che ha un sapore estivo e sta facendo il giro delle radio del Baltico. Si tratta di un’artista che nonostante abbia già qualche anno di carriera alle spalle, è in realtà arrivata al successo da poco, dopo una serie di produzioni lanciate su TikTok e su altre piattaforme digitali.

Firme e collaborazioni importanti oltre alla sua dietro questa produzione, che segna il suo ritorno dopo un periodo che l’ha vista scrivere in varie lingue per altri artisti del suo Paese. Di lei si conta anche un EP in inglese uscito qualche anno fa, agli esordi della sua carriera, che poi è virata sulla lingua estone. Contemporaneamente ha avviato anche una carriera da presentatrice. Merita un ascolto anche “Crtl-alt-del“.

Foto Anete Toming

