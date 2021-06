“Right now”, il nuovo singolo di Sophie and The Giants

Torniamo a parlare di una artista che ci piace sempre tanto, ovvero Sophie and The Giants. Il progetto di cui è frontman la cantautrice inglese esce in questi giorni con “Right now”, un singolo che sta girando tantissimo anche nelle radio italiane e questo non può che farci piacere considerando che si tratta di un nome emergente. L’Italia li ha conosciuti l’anno scorso quando Sophie Scott ha messo la voce sulla clamorosa hit “Hypnotized” dei dj tedesco Purple Disco Machine.

Noi però ne avevamo parlato ben prima, agli albori del loro successo internazionale. Questo nuovo singolo anticipa l’uscita del secondo album della band britannica, che proprio con la collaborazione col dj tedesco è arrivata da noi al disco di platino.

Il singolo fra l’altro esce anticipando due collaborazioni italiane che a brevissimo troveremo sulle nostre piattaforme ovvero “Falene”, il singolo che hanno inciso con Michele Bravi che uscirà il 18 giugno ed un singolo coi Meduza, la crew milanese regina della EDM mondiale: è stata la stessa band a spoilerare questo ultimo progetto.

