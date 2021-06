Jalisse, “Non aver paura di chiamarlo amore” colonna sonora del docu-film di Francesco Zarzana

“Non aver paura di chiamarlo amore”, brano estratto dall’ultimo album dei Jalisse, è nella colonna sonora de “L’incanto e la delizia”, il docu-film di Francesco Zarzana con le musiche inedite e la colonna sonora scritta dal duo musicale.

Le riprese sono state realizzate a Sassuolo, nel Salone delle Guardie del Palazzo Ducale. I Jalisse, presenti alla proiezione, hanno potuto raccogliere l’entusiasmo dell’amministrazione comunale e del pubblico per questo lavoro. Il film, realizzato in abiti storici, dagli attori Katia Greco, Ivan Castiglione e Carmen Di Marzo, narra una storia d’amore ambientata in epoca seicentesca.

I Jalisse hanno realizzato “Voglio emozionarmi ancora”, il loro ultimo album, durante il primo lockdown. Il duo, che nel 1997 ha vinto il Festival di Sanremo con la celeberrima “Fiumi di parole”, poi quarta all’Eurovision, in occasione dell’uscita del loro ultimo lavoro si è raccontato ai nostri microfoni.

Con questo lavoro il duo, composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, ha scelto di voltare pagina e di ricominciare la carriera artistica.. Dopo le partecipazioni televisive, arriva anche il cinema con questo docu-film nel quale i Jalisse hanno realizzato la colonna musicale.

“L’incanto e la delizia” è stato proiettato il 5 giugno a Palazzo Ducale e sarà proiettato anche durante la rassegna cinematografica estiva di Sassuolo.

