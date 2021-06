Torna Battiti Live: cinque serate in tv concentrate in una sola settimana

Ci siamo. Torna Battiti Live e quest’anno fa con una formula tutta particolare, concentrando l’evento in una sola location – come l’anno scorso – ma anche in una sola settimana. Per il secondo anno, causa Covid, si svolgerà nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto in cinque serate ravvicinate: 25, 27 e 29 giugno, 1 e 3 luglio, a cui seguirà una puntata compilation.

Sono previste anche 15 esibizioni ‘on the road’ in altrettante suggestive e talune volte televisivamente inedite location pugliesi: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo,Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Dove andrà in onda

Rispetto al 2020 c’è un’importante novità: quest’anno lo show della radio del sud tornerà ad essere trasmesso in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. E da metà luglio, confermatissima anche quest’anno, la trasmissione in prima serata su Italia 1 oltre che in replica su Mediaset Extra ed Italia 2. Il tutto anche on demand su Mediaset Play mentre su Infinity saranno trasmessi in esclusiva altri contenuti esclusivi targati Battiti Live.

Il cast

A Battiti Live arriva il meglio del mainstream italiano, qualche giovane emergente ed alcuni ospiti internazionali. In tutto 80 artisti: in ordine sparso, Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone con Loredana Bertè, J-Ax con Jake la Furia, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Clementino con Nina Zilli, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, The Kolors, Coma Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade, Aka7even, Sottotono, Gaia, La Rappresentante di Lista, Boro Boro con Cara, Gio Evan, Jasmine, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco con Luna, Icon 808 con Didi e Siciliano, Shiva, Emma Muscat, Astol, Pinguini Tattici Nucleari, Cedraux, Arisa, Vhelade, Enula, Malika Ayane, Lil Jolie.

E sul fronte internazionale sono già confermati: Bob Sinclar, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Alice Merton, Topic. Joel Corry, Alvaro Soler, Oscar Anton, Dotan. Ma non si escludono sorprese.

Conduttori e team

Al timone anche quest’anno il direttore di Radio Norba Alan Palmieri insieme ad Elisabetta Gregoraci. Regista dello show Luigi Antonini, storica firma della regia di X Factor. Luigi Maresca ancora una volta alla scenografia e Massimo Pascucci alla fotografia. Ci saranno anche l’autore Marco Pantaleo, con la collaborazione di Antonio Tocci, e Pasquale Sabatelli per il casting artistico.

Lo spettacolo andrà in scena su un grande palco di circa 30 metri di fronte e 12 di altezza, con una doppia estensione per avvicinare gli artisti al pubblico presente su due tribune disposte a formare un grande cuore, oltre 150 metri quadri di megascreen led ad alta risoluzione gestiti da 3 media server. Allo spettacolo potranno assistere circa 400 persone, con posti a sedere preassegnati su una tribuna fronte palco, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni previste dal protocollo anticovid. L’ingresso è come sempre gratuito, ma su prenotazione su www.radionorba.it.

