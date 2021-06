Charts: comanda Olivia Rodrigo, ma i Måneskin piazzano diversi singoli

Comanda ancora Olivia Rodrigo ma alle sue spalle è un dominio dei Måneskin che piazzano in classifica diversi singoli, anche vecchi

ALBANIA:Marr- Majk & Ledri Vula

Album: Limelight EP -Lui$a

AUSTRIA: Good 4 U – Olivia Rodrigo

Album:Sour – Olivia Rodrigo

BELGIO- Singoli:Good 4 U -Olivia Rodrigo (Fiandre)/Petrouchka – Soso Maness (Vallonia)/Higher power- Coldplay Germanofono)

Album:Sour-Olivia Rodrigo (Fiandre) / Coeur- Clara Luciani (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Salty – Ruth Koleva (nazionali)/Fly above- Mahmut Orhan & Sena Sener (internazionali)

Album:Culture III – Migos

CIPRO –Peaches- Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon

Album:Immortale (Deluxe Edition)-Light

CROAZIA- Singoli:Ja još uvijek imam istu želju- Nina Badric (nazionali)/ Higher power- Coldplay (internazionali)

Album: Cmc Festival Vodice 2021- Interpreti Vari (nazionali)/Moby- Reprise (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Er her – Artigeardit X Kesi

Album: Sour- Olivia Rodrigo

ESTONIA – Singoli:Doomino – Liis Lemsalu & Stefan

Album:Million dollar: business- Morgenshtern

FINLANDIA- Singoli:Zitti e buoni – Maneskin

Album: Teatro d’ira – Maneskin

FRANCIA- Singoli: Petrouchka – Soso Maness

Album: Avec les temps – Soso Maness

GERMANIA –Singoli: Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album:Neue welt- Azet

GRAN BRETAGNA- Singoli: Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album: Back the way we cam vol.1 – Noel Gallagher’s hig flying

GRECIA- Singoli: Ti fovasai – Light (nazionali)/ Zitti e buoni – Maneskin (internazionali)

Album:Legend.-Marley B &The Wailers

IRLANDA- Singoli: Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album: Sour -Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli: 10 years – Daõi og Gagnamagniõ

Album: Sour- Olivia Rodrigo

ISRAELE: Singoli: Shir hasluchim – Ohad (nazionali) /Call me by your name – Lil Nas X (internazionali)

Album:Sour- Olivia Rodrigo

ITALIA-Singoli:Mille- Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti

Album: Sangiovanni-Sangiovanni

LETTONIA- Singoli: Kiss me more- Doja Cat ft Zsa

Album:Million dollar: business- Morgenshtern

LITUANIA- Singoli:Zitti e buoni – Maneskin

Album:Teatro d’ira Vol.1 – Maneskin

LUSSEMBURGO-Good 4 U-Olivia Rodrigo

Album: Culture III – Migos

MALTA –Singoli:Our song – Anne Marie & Niall Horan (internazionali)/One more- The New Victorians (nazionali)

Album: Sour – Olivia Rodrigo

NORVEGIA- Singoli: Good 4 U-Olivia Rodrigo

Album:Sour – Olivia Rodrigo

PAESI BASSI- Singoli: Good 4 U-Olivia Rodrigo

Album:Sour – Olivia Rodrigo

POLONIA- Singoli:Red pill- Kacper Hta

Album: Follow you- Imagine dragons

PORTOGALLO- Singoli:Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album: BPM- Salvador Sobral

REPUBBLICA CECA- Singoli: Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album: Romeo-Cashanova Bulhar

ROMANIA- Singoli: Jumatatea Mea Mai buna – 3Sud Est ft Andra (nazionali)/ Peaches- Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon (internazionali)

Album: Culture III -Migos

RUSSIA- Singoli:Bestseller- Maks Barksih & Zivert

Album:Million dollar: business- Morgenshtern

SAN MARINO: Radio: Cinema-Samuel e Francesca Michielin

SERBIA- Singoli: Hajde – Tea Tairovic (nazionali)/Your love (9PM)- ATB, Topic A7S (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:I wanna be your slave- Maneskin

Album:Sour – Olivia Rodrigo

SLOVENIA- Singoli: Imela zva se – Bozidar Wold (nazionali) / Save your tears -The Weeknd

Album: Culture III- Migos

SPAGNA- Singoli: Todo de ti – Rauw Alejandro

Album:Existencialismo pop- Fangoria

SVEZIA- Singoli:Samla Vanla Gamliga- A36

Album: Sour -Olivia Rodrigo

SVIZZERA: Singoli:Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album:Hardware – Billy F Gibbons

UCRAINA:Singoli: Randevu-Artem Pirovanov

Album: Million dollar: business- Morgenshtern

UNGHERIA: Singoli: Fel a szívekkel- Akos

Album:Karnevai – Belga

