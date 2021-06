“Gemstoned” segna il ritorno della danese Fallulah

Ritroviamo un’artista che ci piace molto, vale a dire la danese di origini romene Fallulah, al secolo Maria Christina Apetri, che è appena uscita con un singolo bomba, ovvero “Gemstoned“, in accompagnamento all’album “All my eyes are open” (qui la title track) uscito nel 2020 dopo qualche anno di silenzio.

Ex ballerina, in pochissimi anni ha saputo conquistarsi non solo l’apprezzamento del pubblico ma anche dei colleghi, tanto da aver collaborato alla stesura di brani per diversi artisti. In carniere per lei anche due Danish Grammy, il massimo riconoscimento musicale danese. A 35 anni, non è ancora riuscita a raggiungere la piena consacrazione internazionale, anche se da più parti, per le sonorità è stata accostata a Florence + The Machine o artiste altrettanto raffinate come Bat for Lashes o Marina Diamandis.

Un rientro in grande stile che la ripropone all’attenzione delle radio di tutta Europa, con un brano che ha tutte le potenzialità per fare bene anche oltre confine.

