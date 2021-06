Da Orietta Berti a Michele Bravi: 10 tormentoni italiani dell’estate 2021

E’ arrivata l’estate e puntualmente sono arrivati i tormentoni che ascolteremo nelle nostre radio, sulle spiagge o anche a casa. Ecco un piccolo viaggio fra le hit italiane che vivaddio ci regaleranno tre minuti di spensieratezza (anche se non sono tutte proprio bellissime).



Annalisa ft Federico Rossi – Movimento lento

Ho troppa stima di Annalisa per giudicare negativamente questo brano che se fosse cantato da altri probabilmente funzionerebbe meno. Lei ha una voce così cristallina che potrebbe cantare persino le pagine gialle e potrebbe persino farmelo piacere. A parte questo, l’operazione radiofonicamente è una bomba e quando Annalisa la porterà sui palchi con la sua carica di sensualità l’effetto sarà da ko.

Boomdabash ft Baby K – Mohicani

Vero che nei Boomdabash c’è dentro Mr. Ketra, ovvero uno dei due signori dei tormentoni estivi italiani, però questo pezzo è inferiore a quello degli anni scorsi. La concorrenza è anche parecchio agguerrita. Le radio comunque passeranno sicuramente molto anche loro.

Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti – Mille

Chi dice che non canta il ritornello di questo pezzo dopo averlo sentito, mente sapendo di mentirlo. Il tormentone intelligente, che se non altro ha sonorità un po’ diverse dal latino. Orietta Berti, a 78 anni si toglie lo sfizio di tornare in testa alla classifica per la prima volta dal 1965

Michele Bravi, Sophie & The Giants- Falene

L’aspettavamo con ansia ed è arrivato: “Falene” è il singolo estivo di Michele Bravi, nel quale canta (anche) in italiano Sophie and The Giants. Totalmente diverso da molte cose che si sentono in giro d’estate e per questo bellissimo.

Noemi, Carl Brave – Makumba

Accoppiata della scuola romana che shaker con sapienza i consueti ingredienti della hit estiva, con in più quella punta di romanità tipica dei testi di Carl Brave. Noemi è ormai definitivamente ringiovanita anche musicalmente, oltre che a livello estetico.

Boro Boro & Cara – Que Tal

Federico Orecchia, detto Boro Boro, classe 1996, rapper multiplatino e Cara, al secolo Anna Cacopardo, artista della quale avevamo parlato qui, reduce da un duetto con Fedez e da Sanremo Giovani, ma della quale avevamo già dato segnalazione su queste colonne. Il pezzo è purtroppo un tossicissimo reggaeton che omaggia Barcellona, ma sicuramente sarà una delle hit dell’estate e quindi merita una segnalazione.

Braco & Luna – Resta ancora un po’

Mattia Cabras, in arte Braco, rapper nell’ala protettiva di Big Fish e Jake La Furia e Luna Melis, già terza ad X Factor. A questo pezzo va riconosciuto un pregio e cioè quello di aver infilato il rap in una base molto calda ed anni 80, che fonde il pop con la disco music. L’effetto è molto gradevole. Braco lo sentiremo anche in un altro pezzo insieme a Jake La Furia e Icon 808, ovvero “Popolari”.

Takagi & Ketra, Giusy Ferreri- Shimmy shimmy

Potevano mancare Giusy Ferreri con Takagi e Ketra? Ovviamente no e quindi eccoli tornare puntuali come la cartella delle tasse. Sempre uguali a loro stessi. Gradevolissimi all’ascolto, ma ovviamente si sa già cosa aspettarsi.

Rocco Hunt & Ana Mena- Un bacio all’improvviso

Anche qui si ripete l’accoppiata la formula, con replica del brano in spagnolo, per andare a far cassetta anche nella penisola iberica, anche considerato che la popolarità di lei in Spagna è molto più grande di quella del cantante salernitano da noi. Rocco Hunt è ormai definitivamente un ex rapper.

Clementino ft Nina Zilli- Señorita

Se mi conoscete un po’ sapete che per me Nina Zilli è un’altra di quelle che può cantare qualunque cosa. In questo caso specifico canta il ritornello e qualche inciso del pezzo di Clementino, che ovviamente ha il mare dentro.

