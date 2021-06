“Le reste”, il nuovo straordinario singolo di Clara Luciani

Clara Luciani è uno di quei nomi che rappresenta meglio la nuova scena francese. Cantautrice, attrice nata a Martigues da una famiglia corsa (di Ajaccio), sorella d’arte, a lanciarla sono state le collaborazioni con artisti come Raphael, col quale è andata in tour e Benjamin Biolay, del quale apre i concerti o il rapper Nekfeu, col quale collabora in alcuni brani.

E’ uscito “Le reste”, un singolo eccezionale e molto francese che accompagna l’album “Coeur”, subito schizzato in testa alle classifiche francesi e belghe. Di lei ci eravamo interessati nel 2019, quando era salita agli onori delle cronache, per il suo stile e la sua immagine, come la nuova Jane Birkin. Ed in effetti ha molto della musa di Gainsbourg, anche se ovviamente le sonorità sono contemporanee e adesso le canzoni le scrive di suo pugno.

Una crescita costante che già la primo colpo le è valso il premio a Les Victoires de La Musique, gli oscar musicali francesi come rivelazione dell’anno e due dischi di platino. In questo nuovo lavoro c’è fra l’altro un duetto con un altro big, Julien Dorè ed un altro singolo di livello assoluto, “Respire encore” che rimanda indietro direttamente alla fine degli anni 70.

Mi piace: Mi piace Caricamento...