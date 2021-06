“Gotta get it right”: dopo 13 anni la reunion delle estoni Vanilla Ninja

Amici appassionati dell’Eurovision, lasciatemelo dire: sono tornate! Della reunion delle Vanilla Ninja si parlava da tempo ed ora la band estone – che nel 2008 fu assoldata dalla tv svizzera per l’Eurovision chiudendo in un ottimo ottavo posto con la bellissima “Cool vibes” tornano con un un nuovo album “Encore“, anticipato dal singolo “Gotta get it right”, che trovate qui sotto.

La produzione e gli autori sono gli stessi di 13 anni fa ovvero il controverso svizzero David Brandes, che nel 2008 fu sanzionato per aver ‘dopato’ le classifiche dei suoi due artisti in gara comperando le copie dei singoli e John O’Flynn, sotto il cui pseudonimo si cela il paroliere tedesco Bernd Meinunger, già stretto collaboratore di Ralph Siegel.

Attenzione, non si tratta della solita reunion di artiste sul sunset boulevard perchè Lenna Kurmaa, la leader della band è oggi un nome di primissimo piano del pop rock estone e tutte le altre componenti (si tratta esattamente della formazione eurovisiva) hanno avuto o hanno una onestissima carriera in patria. E’ cambiato parzialmente il sound, più pop e meno rock, molto anni 90 ed è cambiato il look che oggi le vede sul monocolore biondo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...