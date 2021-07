“El dia de Huki huki”, la canzone per l’estate dei La La Love you (ft. Dani)

Tornano La La Love you, la band rivelazione spagnola, Best Spanish Act agli MTV European Music Awards 2020 e lo fanno on un brano che ha veramente l’estate dentro, vale a dire “El dia de Huki huki”, in cui duettano con la cantante Dani, al secolo Daniela Diaz Costas, figlia di due componenti degli Aerolíneas Federales, una delle più celebri band della Nueva Ola spagnola degli anni ’80.

La storia dei La La Love you, sbucati fuori dal dimenticatoio all’improvviso grazie all’endorsement di una popolare cantante spagnola in tv e capaci di vincere il maggior premio musicale della musica giovane ve l’avevamo raccontata, e adesso sono in tanti a pensare che possano essere una valida scelta per l’Eurovision dopo i recenti fallimenti incassati dalla tv spagnola. Del resto a questa rassegna avevano già provato a partecipare a suo tempo, senza successo.

Intanto, oltre al disco d’oro prima e platino poi, per loro è arrivato anche il riconoscimento come Rivelazione dell’anno ai Premios Odeon, i rinnovati oscar della musica spagnola ed anche il premio come miglior canzone indipendente per “El fin del mundo”.

