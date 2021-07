Charts: dopo Olivia Rodrigo, ci sono solo i Māneskin

I Māneskin continuano il loro momento di gloria, sia nei singoli che negli album

ALBANIA:Prit pak – Lumi B Ft. Xhensila

Album: Nus, Meljoneri – Keli

AUSTRIA: Beggin- Maneskin

Album:Bahama sunshine- Calimeros

BELGIO- Singoli:Good 4 U -Olivia Rodrigo (Fiandre)/Cover me in sunshine- Pink & Willow Sage heart(Vallonia)/Higher power- Coldplay Germanofono)

Album:Vuurwerk- Camille (Fiandre) /Demain ça ira-Jul (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:No more-Poli Genova (nazionali)/Rampampam- Minelli (internazionali)

Album:Planet her – Doja Cat

CIPRO –Peaches- Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon

Album:Planet her – Doja Cat

CROAZIA- Singoli:Ja još uvijek imam istu želju- Nina Badric (nazionali)/ Save your tears – The Weeknd (internazionali)

Album: Cmc Festival Vodice 2021- Interpreti Vari (nazionali)/Chromatica – Lady Gaga (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Ibiza – Benny Jamz, Gilli, Keli ft B.O.C

Album: Mere end musik- Benny Jamz, Gilli, Keli ft B.O.C

ESTONIA – Singoli:Doomino – Liis Lemsalu & Stefan

Album:Planet her- Doja Cat

FINLANDIA- Singoli:I wanna be your slave – Maneskin

Album: Teatro d’ira vol.- I – Maneskin

FRANCIA- Singoli: Petrouchka – Soso Maness

Album: Coeur- Clara Luciani

GERMANIA –Singoli: Sommergewitter-Pashanim

Album:HeimatLiebe- Kastelruther Spatzen

GRAN BRETAGNA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Europiana- Jack Savoretti

GRECIA- Singoli: NASA – Rack & Saske (nazionali)/ Zitti e buoni – Maneskin (internazionali)

Album:Sta Kalitera- Sakis Rouvas

IRLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Sour -Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli: 10 years – Daõi og Gagnamagniõ

Album: Sour – Olivia Rodrigo

ISRAELE: Singol:Simi has – Eden Nason & Ella Lee (nazionali) /Don’t you worry about a thing – Incognito (internazionali)

Album:Somedays – Denis Lloyd

ITALIA-Singoli:Mille- Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti

Album: Sangiovanni-Sangiovanni

LETTONIA- Singoli: Kiss me more- Doja Cat ft Zsa

Album:Call me if you get lost – Tyler The Creator

LITUANIA- Singoli:Zitti e buoni – Maneskin

Album:Teatro d’ira Vol.1 – Maneskin

LUSSEMBURGO-Good 4 U-Olivia Rodrigo

Album:Luciano-Aqua

MALTA –Singoli:Heartbreak Anthem – Galantis, David Guetta & Little Mix (internazionali)/Take off – Five Are in the house, F.A.I.T.-H. Lex (nazionali)

Album: PLanet her – Doja Cat

NORVEGIA- Singoli: Good 4 U-Olivia Rodrigo

Album:Sour – Olivia Rodrigo

PAESI BASSI- Singoli: Good 4 U-Olivia Rodrigo

Album:Sour – Olivia Rodrigo

POLONIA- Singoli:Stranger – Olivia Addams

Album: Kasablanca- Tede & Sir Mich

PORTOGALLO- Singoli:Bipolar – MC Davi, MC Pedrinho & MC Don Juan

Album: Sour -Olivia Rodrigo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Beggin- Maneskin

Album: Robby trouble- Robin Zoot

ROMANIA- Singoli: Jumatatea Mea Mai buna – 3Sud Est ft Andra (nazionali)/ Peaches- Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon (internazionali)

Album: Planet her – Doja Cat

RUSSIA- Singoli:Jagoda Malinka – Khalib

Album:Million dollar: business- Morgenshtern

SAN MARINO: Radio: We are the people- Martin Garrix, Bono, The Edge

SERBIA- Singoli: Hajde – Tea Tairovic (nazionali)/Your love (9PM)- ATB, Topic A7S (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Vďaka ti-Puerto&Yael

Album:311-Neries

SLOVENIA- Singoli: Novo mesto – Simpatico & Anja Pavlin (nazionali) /Butter – BTS (internazionali)

Album:Sour-Olivia Rodrigo

SPAGNA- Singoli: Todo de ti – Rauw Alejandro

AlbumHelloween- Helloween

SVEZIA- Singoli:Samla Vanla Gamliga- A36

Album: Sour-Olivia Rodrigo

SVIZZERA: Singoli:Beggin- Maneskin

Album:Bahama sunshine- Calimeros

UCRAINA:Singoli: Randevu-Artem Pirovanov

Album: Million dollar: business- Morgenshtern

UNGHERIA: Singoli: Fel a szívekkel- Akos

Album:Best Of 2016-2020- Attila

