Alla scoperta di Tom Gregory, l’inglese che ha trovato il successo in Germania

Ci sono storie musicali che fanno giri strani. Quella di Tom Gregory, inglese di Blackpool, passa per la bocciatura ad un talent show – segnatamente The Voice – passa per una serie tv della BBC e arriva in Germania, dove riesce a coronare il suo sogno. “River“, non contenuto nel suo album d’esordio “Heaven in a world so cold” sta girando tantissimo nelle radio tedesche, al punto che il ragazzo, praticamente sconosciuto alle chart inglesi, sta scalando invece le classifiche di vendita ed airplay tedesca ed europea.

In Germania Gregory c’è arrivato dopo ave recitato appunto in una serie della BBC sull’autismo: si è mantenuto facendo vari lavori, sino all’incontro con la Kontor records, una etichetta tedesca specializzata in indie ed EDM che lo ha notato come cantante. Sono arrivati rapidamente il singolo d’esordio “Run to you” e una serie di collaborazioni, su tutte quella col progetto EDM Vize: “Never let me down”conquista la vetta in Polonia e spopola in tutto il Nord Europa.

Ora questo nuovo singolo, che anticipa con ogni probabilità il suo secondo lavoro, che lo conferma su ottimi livelli. Certamente non sarà facile ripetere i risultati del lavoro d’esordio, vincitore di due dischi di platino e otto d’oro con i vari singoli.

