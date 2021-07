Olivia Addams, la TikToker che è schizzata in testa alle classifiche dell’Est con “Strangers”

Anche in Romania le artiste diventano famose partendo da TikTok: è quello che è successo ad Olivia Addams, venticinquenne di Bucarest schizzata in testa alle classifiche in patria, in Polonia ed in diversi paesi dell’Est dopo alcune sue apparizioni sul social network cinese. In particolare questa “Strangers“, dalle sonorità molto contemporanee – ma anche con tanto autotune – sta letteralmente facendo il giro dell’airplay.

Cresciuta in Germania, ha avuto modo di formarsi anche a livello musicale tanto che i primi successi le sono in realtà giunti come autrice per altri, segnatamente la connazionale Antonia, uno dei nomi di punta del pop rumeno. A farla conoscere a livello assoluto è stato però “Dumb“, un brano dello scorso anno, che l’ha lanciata da solista dopo un inizio come cantante di una band. Attualmente su TikTok ha 60 milioni di followers ed è in attesa di realizzare il primo album

